    • 21 марта, 2026
    • 13:55
    AYNA: Вчера из Баку в регионы было перевезено около 14 тыс. пассажиров

    20 марта из Баку в регионы 370 междугородними автобусными рейсами было перевезено 13 703 пассажира.

    Об этом сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    Для обеспечения бесперебойности пассажироперевозок и удовлетворения пассажирского спроса дополнительно было выполнено 150 рейсов.

    60% пассажиров совершили свои поездки, приобретя билеты онлайн через портал biletim.az.

    Отметим, что 19 марта в Азербайджане был зафиксирован рекорд пассажирских перевозок из Баку в регионы - за один день междугородними автобусами было перевезено более 16 тысяч человек.

    Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) пассажирские автобусы
    Bakıdan bölgələrə ötən gün 14 minə yaxın sərnişin daşınıb
    14:19

    Орбан: Трамп сделал западный мир лучше, положив конец прогрессивной цензуре

    Другие страны
    14:14

    Мощный пожар вспыхнул после ДТП с бензовозом под Ростовом

    Другие страны
    14:07

    СК Армении не разрешил Гарегину II отправиться в Тбилиси на похороны Илии II

    В регионе
    13:59

    Атака дронов на Москву продолжается: число сбитых БПЛА превысило 30

    Другие страны
    13:55

    AYNA: Вчера из Баку в регионы было перевезено около 14 тыс. пассажиров

    Инфраструктура
    13:49

    Азербайджан в январе-феврале увеличил производство ковров на 80%

    Промышленность
    13:47

    В Багдаде при ударе БПЛА по штабу разведки погиб один офицер - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:30

    Токаев на фоне эскалации на Ближнем Востоке предложил Казахстан для переговоров по миру

    В регионе
    13:19

    МВД: За минувшие сутки найдены 9 пропавших без вести

    Происшествия
    Лента новостей