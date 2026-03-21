AYNA: Вчера из Баку в регионы было перевезено около 14 тыс. пассажиров
Инфраструктура
- 21 марта, 2026
- 13:55
20 марта из Баку в регионы 370 междугородними автобусными рейсами было перевезено 13 703 пассажира.
Об этом сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Для обеспечения бесперебойности пассажироперевозок и удовлетворения пассажирского спроса дополнительно было выполнено 150 рейсов.
60% пассажиров совершили свои поездки, приобретя билеты онлайн через портал biletim.az.
Отметим, что 19 марта в Азербайджане был зафиксирован рекорд пассажирских перевозок из Баку в регионы - за один день междугородними автобусами было перевезено более 16 тысяч человек.
