AYNA: Вчера из Баку в регионы было перевезено около 14 тыс. пассажиров

20 марта из Баку в регионы 370 междугородними автобусными рейсами было перевезено 13 703 пассажира.

Об этом сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Для обеспечения бесперебойности пассажироперевозок и удовлетворения пассажирского спроса дополнительно было выполнено 150 рейсов.

60% пассажиров совершили свои поездки, приобретя билеты онлайн через портал biletim.az.

Отметим, что 19 марта в Азербайджане был зафиксирован рекорд пассажирских перевозок из Баку в регионы - за один день междугородними автобусами было перевезено более 16 тысяч человек.