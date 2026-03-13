İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Bakıda ötən il yeni metrostansiyaların inşasına ayrılmış vəsaitin məbləği açıqlanıb

    İnfrastruktur
    • 13 mart, 2026
    • 11:36
    Bakıda ötən il yeni metrostansiyaların inşasına ayrılmış vəsaitin məbləği açıqlanıb

    "Bakı Metropliteni" QSC-yə ötən il dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitin 190,4 milyon manatı əsaslı tikintiyə, 54,4 milyon manatı isə istismar fəaliyyəti üzrə işlərin yerinə yetirilməsinə yönəldilib.

    "Report" bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il fəaliyyəti haqqında icmal hesabata istinadən xəbər verir.

    Sənədə əsasən, əsaslı tikinti üçün ayrılmış vəsait Bənövşəvi xəttin "8 Noyabr" (B-3)- "B-4" stansiyalararası mənzil tunellərinin, "B-4" stansiyasının tikinti layihəsi çərçivəsində tikinti-quraşdırma işlərinin davam etdirilməsinə, "B-4-B-8" stansiyalararası mənzil tunellərinin və "B-5", "B-6", "B-7", "B-8" stansiyalarının layihələndirilməsinə və tikintisinə yönəldilib. Bu vəsait o cümlədən "Xocasən" elektrik deposunun tikintisi layihəsi çərçivəsində memarlıq-tamamlama işlərinə, Yaşıl xəttin "Xətai-Y-20" (Yeni Günəşli) sahəsinin və "Dərnəgül" elektrik deposunun tikintisi layihəsi çərçivəsində layihələndirmə, obyektin saxlanma və mühafizə işlərinə, "28 May" stansiyasının yenidən qurulması (mövcud Qırmızı və Yaşıl xətlərin ayrılması) layihəsinin hazırlanmasına və tikintisinə, Qırmızı xəttin "İçərişəhər" stansiyasının arxasında dönmə qurğusunun layihələndirilməsi və tikintisinə sərf olunub.

    Qırmızı xəttin "İçərişəhər" stansiyasının arxa hissəsində dönmə qurğusunun layihələndirilməsi və tikintisi üçün 1,2 milyon manat vəsait ayrılıb.

    Hesabat dövründə əsas vəsaitlərin satınalınmasına 10 milyon manat vəsait yönəldilib və bu vəsaitin 9,9 milyon manatından istifadə edilib. Həmçinin "Həzi Aslanov" stansiyasının əsaslı təmirinin başa çatdırılması məqsədilə 20,8 milyon manat vəsait ayrılıb. İstismar fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulmuş 54,4 milyon manat vəsaitin 20 milyon manatı DA-11 ("Xalqlar Dostluğu" stansiyası), D-1 ("28 May" vağzal), "Nəriman Nərimanov", "Ulduz", "Koroğlu", "Qara Qarayev", "Neftçilər", "Xalqlar Dostluğu", "Əhmədli" və "Həzi Aslanov" stansiyalarında görülən iri həcmli işlərə yönəldilib.

    Nazirlər Kabineti Bakı Metropliteni

