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    Bakıda ötən ay mikromobillik vasitələrindən istifadə edənlərin sayı 19 % artıb

    İnfrastruktur
    • 07 oktyabr, 2026
    • 10:46
    Bakıda ötən ay mikromobillik vasitələrindən istifadə edənlərin sayı 19 % artıb

    Bu ilin sentyabrında Bakıda mikromobillik vasitələri 547 758 dəfə sifariş olunub.

    Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 30 %-dən çox artım deməkdir.

    Həmçinin ötən ay velosiped və skuterlərdən 264 050 nəfər istifadə edərək 2 647 688 kilometr məsafə qət edib. 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə mikromobillik vasitələrindən istifadə edənlərin sayı 19 %, qət edilən məsafə isə 98 %-dən çox artıb.

    Mikromobillik vasitələri Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi (RİNN)
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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