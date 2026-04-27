Bakıda daha bir ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq
İnfrastruktur
- 27 aprel, 2026
- 18:04
Sabah saat 00:00-dan Bakının Müzəffər Nərimanov küçəsindən Araz küçəsinə qədər olan hissədə (metronun "Ulduz" stansiyası) nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq.
"Report" bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, məhdudiyyət təmir işləri başa çatana qədər qüvvədə olacaq.
"Sürücülərdən xahiş olunur ki, aparılan işlərə anlayışla yanaşsınlar, əvvəlcədən hərəkət istiqamətlərinə uyğun alternativ yollardan istifadə etsinlər", - deyə agentlik bəyan edib.
Son xəbərlər
19:25
Çexiya və Azərbaycan liderləri işgüzar dairələrə çox aydın mesaj göndərirlərXarici siyasət
19:24
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanın maliyyə və iqtisadi vəziyyəti sabitdirDaxili siyasət
19:23
Foto
Qəbələdə Azərbaycan-Çexiya biznes-forumu keçirilib - YENİLƏNİBXarici siyasət
19:11
İsrail və Qazaxıstan ikitərəfli əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsini müzakirə ediblərRegion
18:57
Əraqçi: ABŞ heç bir məqsədinə nail olmayıbRegion
18:39
Foto
Türkiyənin Quru Qoşunları komandanı Azərbaycanda rəsmi səfərdədirHərbi
18:37
WUF13 Festivalının axşam proqramlarında dəyişikliklər edilib - YENİLƏNİBİnfrastruktur
18:24
Fon der Lyayen və Madyar Macarıstan üçün 17 milyard avronun blokadadan çıxarılması ilə bağlı danışıqlar aparacaqDigər ölkələr
18:20