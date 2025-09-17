İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Bakıda 7 ayda yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin göstəriciləri açıqlanıb

    İnfrastruktur
    • 17 sentyabr, 2025
    • 13:21
    Bakıda 7 ayda yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin göstəriciləri açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-iyul aylarında Bakı şəhərində yerinə yetirilmiş ümumi inşaat işlərinin 91,3 %-ini qeyri-dövlət tikinti müəssisələri yerinə yetiriblər.

    Bu barədə "Report"a Bakı şəhər Statistika İdarəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ötən 7 ay ərzində paytaxtın tikinti müəssisələri tərəfindən yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin 86,4 %-ini inşaat, yenidənqurma və bərpa, 6,8 %-ini əsaslı təmir, 3,6 %-ini cari təmir, 3,2 %-ini isə sair tikinti işləri təşkil edib.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanda tikinti müəssisələri tərəfindən (fərdi sahibkarlar nəzərə alınmaqla) yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin 82,8 %-ini inşa, yenidənqurma və bərpa, 8  %-ini əsaslı təmir, 5,4  %-ini cari təmir, 3,8  %-ini isə sair tikinti işləri təşkil edib. Ümumi inşaat işlərinin 88,6  %-ini qeyri-dövlət mülkiyyətində olan tikinti müəssisələri yerinə yetiriblər.

    inşaat tikinti Bakı

    Son xəbərlər

    13:30

    "Azərpoçt"un adından saxta mesajlar yayılır

    İKT
    13:27

    Paytaxtda ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi 15 %-dən çox artıb

    Biznes
    13:25

    Portuqaliya mətbuatı: "Qarabağ"ın qələbəsi "Benfika" üçün "soyuq duş" oldu

    Futbol
    13:24

    Gələn il üçün BMT-nin büdcəsi 500 milyon dollar azaldıla bilər

    Digər ölkələr
    13:24

    Qusarda həyətində çətənə kolu yetişdirməkdə şübhəli bilinən şəxsdən 28 kiloqram narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    13:22

    "AD Ports Group" Xəzərdə ilk dəfə gəmi sifarişini Azərbaycana verib

    İnfrastruktur
    13:21

    Bakıda 7 ayda yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin göstəriciləri açıqlanıb

    İnfrastruktur
    13:16
    Foto

    Daşbulaqdakı tut bağlarında 25 nəfər daimi, 750 nəfər isə mövsümü işlərə cəlb ediləcək

    Daxili siyasət
    13:13

    Seyidbəyli sakini: Kəndə qayıdan insanların narahat yuxularına son qoyulub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti