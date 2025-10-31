Bakı-Sumqayıt marşrutu üzrə hərəkət edən sərnişin qatarına daş atılıb
İnfrastruktur
- 31 oktyabr, 2025
- 10:41
Bakı-Sumqayıt marşrutu üzrə hərəkət edən sərnişin qatarına oktyabrın 30-da axşam saatlarında Zabrat-Pirşağı sahəsindən keçərkən daş atılıb.
Bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata əsasən, nəticədə sərnişinlərin olduğu 2-ci vaqonun pəncərələrindən biri sınıb. Ümumilikdə, bu ilin yanvar-sentyabr aylarında ADY-nin qatarlarına hərəkətdə olarkən 36 dəfə daş atılıb.
Son xəbərlər
10:57
Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Banqladeşdə turnirə qatılacaqFutbol
10:55
Tahir Süleymanov: Azərbaycan Ukrayna ilə elm sahəsində əməkdaşlıq prioritetləri görürElm və təhsil
10:51
Azərbaycanın Ukrayna ilə əczaçılıq sahəsində logistika zənciri yaratması təklif olunubSağlamlıq
10:49
Hikmət Hacıyev: Diplomatların Cəbrayıl və Zəngilana səfəri zamanı əsas diqqət Zəngəzur dəhlizinin tikintisinə yönələcəkXarici siyasət
10:47
Şəhid bacısı: Qardaşım Mikayıl Əliyev doğum günündə torpağa tapşırılırDaxili siyasət
10:46
Afrika ölkəsi Argentina ilə yoldaşlıq oyununun baş tutması üçün böyük məbləğ ödəyəcəkFutbol
10:46
Foto
"InvestAZ" və Naxçıvan Dövlət Universiteti maliyyə bazarları üzrə praktik seminar təşkil edibMaliyyə
10:45
Komitə sədri: Ukraynada aparılan islahatlar Azərbaycanda da əczaçılıq habının yaradılmasına təkan verəcəkSağlamlıq
10:42