    Bakı-Sumqayıt marşrutu üzrə hərəkət edən sərnişin qatarına daş atılıb

    İnfrastruktur
    • 31 oktyabr, 2025
    • 10:41
    Bakı-Sumqayıt marşrutu üzrə hərəkət edən sərnişin qatarına daş atılıb

    Bakı-Sumqayıt marşrutu üzrə hərəkət edən sərnişin qatarına oktyabrın 30-da axşam saatlarında Zabrat-Pirşağı sahəsindən keçərkən daş atılıb.

    Bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata əsasən, nəticədə sərnişinlərin olduğu 2-ci vaqonun pəncərələrindən biri sınıb. Ümumilikdə, bu ilin yanvar-sentyabr aylarında ADY-nin qatarlarına hərəkətdə olarkən 36 dəfə daş atılıb.

