Bakı metrosunun iş rejimi "Formula 1" günlərində iki saat uzadılır
İnfrastruktur
- 17 sentyabr, 2025
- 15:45
Bakı metrosu "Formula 1" yarışının keçiriləcəyi günlərdə sərnişinlərə saat 02:00-a qədər xidmət göstərəcək.
"Report" bu barədə "Bakı Metropoliteni" QSC-yə istinadən xəbər verir.
Bildirilir ki, sentyabrın 19-dan 20-nə və 20-dən 21-nə keçən gecələrdə metro stansiyaları saat 02:00-a qədər sərnişinlərin girişinə açıq olacaq.
Yarış günlərində şəhər mərkəzinə yaxın stansiyalarda gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq ediləcək, əlavə ehtiyat qatarlar hazır vəziyyətdə saxlanılacaq.
Son xəbərlər
16:31
"Sabah"ın basketbolçusu: "Çempionlar Liqasında yaxşı oyun sərgiləmək istəyirik" - MÜSAHİBƏKomanda
16:28
Naxçıvanda ilk qadın kooperativi yaradılırASK
16:28
Səfir: Azərbaycan və Pakistan ticarət dövriyyəsinin artması üçün reyslərin sayını artıracaqİnfrastruktur
16:20
Xorvatiya Azərbaycandan neft idxalını 8 %-dən çox azaldıbEnergetika
16:19
Ötən ay 45 mindən çox əcnəbi Azərbaycanda qeydiyyata alınmaq üçün müraciət edibDaxili siyasət
16:16
Rəy
BƏƏ Prezidentinin önəmli səfəri - Azərbaycanın Yaxın Şərqlə genişlənən əməkdaşlığı - ŞƏRHAnalitika
16:15
Azərbaycanda gecikmə ilə təqdim edilən vergi bəyannamələrinin payı 11 %-ə yüksəlibMaliyyə
16:11
"Enterprise Azerbaijan" və "Licorne Gulf Qatar" arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıbBiznes
16:10