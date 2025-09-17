İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Bakı metrosunun iş rejimi "Formula 1" günlərində iki saat uzadılır

    İnfrastruktur
    • 17 sentyabr, 2025
    • 15:45
    Bakı metrosunun iş rejimi Formula 1 günlərində iki saat uzadılır

    Bakı metrosu "Formula 1" yarışının keçiriləcəyi günlərdə sərnişinlərə saat 02:00-a qədər xidmət göstərəcək.

    "Report" bu barədə "Bakı Metropoliteni" QSC-yə istinadən xəbər verir.  

    Bildirilir ki, sentyabrın 19-dan 20-nə və 20-dən 21-nə keçən gecələrdə metro stansiyaları saat 02:00-a qədər sərnişinlərin girişinə açıq olacaq.

    Yarış günlərində şəhər mərkəzinə yaxın stansiyalarda gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq ediləcək, əlavə ehtiyat qatarlar hazır vəziyyətdə saxlanılacaq.    

