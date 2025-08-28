    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi Neokolonializmlə mübarizə Hava proqnozu

    Azərbaycanda hidrotexniki tunellər üçün layihələndirmə normaları təsdiqlənib

    İnfrastruktur
    • 28 avqust, 2025
    • 12:24
    Azərbaycanda hidrotexniki tunellər üçün layihələndirmə normaları təsdiqlənib

    Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyası "Hidrotexniki tunellər. Layihələndirmə normaları"nı təsdiqləyib. 

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Kollegiyanın sədri Anar Quliyev yeni qərar imzalayıb. 

    Bu Normalar su elektrik stansiyalarının, meliorasiya sistemlərinin tərkibinə daxil olan, həmçinin su təchizatı kəmərlərinin çəkilişində tikilən və yenidən qurulan hidrotexniki tunellərin bütün siniflərinin layihələndirilməsinə şamil edilir.

    Xüsusi şəraitlərdə (seysmiki aktiv ərazilərdə, mürəkkəb mühəndisi-geoloji şəraitdə və s.) hidrotexniki tunellərin layihələndirilməsi zamanı müvafiq normativ sənədlərin əlavə tələblərinə riayət etmək lazımdır.

    Hidrotexniki tunelləri layihələndirərkən onun bütün uzunluğu boyu mühəndisi-geoloji tədqiqatlar aparılmalıdır.

    Mühəndisi-geoloji və hidroloji tədqiqatlar zamanı aşağıdakılara xüsusi diqqət yetirilməlidir:

    - tunelin istiqaməti boyunca və onun tikildiyi ərazidə tektonik pozulmalara;

    - yeraltı suların səthlərinin səviyyəsi və bu suların qidalanma mənbələrinə;

    - tunelin qrunt (qaya) massivindən giriş-çıxışı sahələrində baş verə biləcək sürüşmə prosesləri və sel axınlarına;

    - süxurların süzülmə proseslərinə qarşı dayanıqlığına;

    - kimyəvi və mexaniki suffoziyanın inkişafı ehtimalına;

    - tunelin marşrutu boyunca karst zonalarının olmasına;

    - tunel tikintisi ərazisində aqressiv yeraltı suların yerin səthinə çıxmasına;

    - drenaj qurğularının kimyəvi tıxanması ehtimalına.

    Tunel tikərkən, süxurların donmuş və ərimiş halda möhkəmlik, deformasiya qabiliyyəti və termofiziki xassələrinin hesablama qiymətlərini, donmanın xarakter və dərəcəsini, donmaya məruz qalmış süxurların və tuneldən axıb keçən suyun temperaturunu nəzərə almaq lazımdır. Həmçinin, istismar prosesində qərarlaşmış istilik rejimi şəraitində mövcud olan temperatur sahəsi də nəzərə alınmalıdır.

    Nazirliyin Ümumi işlər və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinə və Hüquq şöbəsinə bu Qərarın 3 gün müddətində Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsi tapşırılıb.

    #Dövlət Şəhərsalma və Arxitertura Komitəsi   #layihələndirmə normaları  

    Son xəbərlər

    13:16

    Paşinyan: II Qaregin vəzifəsini tərk etməlidir

    Region
    13:15

    Azərbaycanın hakim-inspektoru UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    13:11

    Ukrayna Rusiyaya məxsus "Kalibr" raket daşıyıcı gəmini vurub

    Digər ölkələr
    13:08

    Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsi Bərdədən Xankəndiyə köçürülür

    İnfrastruktur
    13:04

    Ermənistan Baş naziri: Eyni zamanda Aİ və Aİİ-də üzvlük mümkün deyil

    Digər ölkələr
    13:00

    Təhsil kreditinə müraciətin vaxtı açıqlanıb

    Elm və təhsil
    12:53

    SOCAR 6 ayda Türkiyədəki zavodunda dizel yanacağı istehsalını 7 % artırıb

    Energetika
    12:51

    Azərbaycanda telekommunikasiya sahəsində yeni dövlət standartları qəbul edilib

    İKT
    12:50

    Paşinyan: Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh qurulub, lakin fikir ayrılıqları qalıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti