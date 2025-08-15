Haqqımızda

Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımaları 3 %-ə yaxın artıb   Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə 2 milyon 282 min sərnişin daşınıb.
15 avqust 2025 16:54
Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə 2 milyon 282 min sərnişin daşınıb.

“Report” Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 72 min sərnişin və yaxud 2,7 % çoxdur.

7 ayda hava yolu ilə daşımaların 99,9 % dövlət, 0,1 % isə özəl müəssisələrə məxsus nəqliyyat vasitələri ilə həyata keçirilib.

Hesabat dövründə bu nəqliyyat növü ilə yükdaşıma isə 4,2 % və yaxud 9,9 min ton azalaraq 223,5 min ton olub.

2025-ci ildə nəqliyyat sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin daşıdığı yüklərin həcmi 136,9 milyon ton olub. Yüklərin 0,2 %-i hava yolu ilə daşınıb.

