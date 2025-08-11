Azərbaycanda çoxfunksiyalı binalar və komplekslər üçün layihələndirmə normaları təsdiqlənib

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyası “Çoxfunksiyalı binalar və komplekslər. Layihələndirmə normaları”nı təsdiqləyib.
“Report” xəbər verir ki, bununla bağlı Kollegiyanın sədri Anar Quliyev yeni qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, bu normalar hündürlüyü 75 m-ə qədər olan və ictimai təyinatlı yerləşgələri 55 m-dən yüksək olmayan mərtəbələrdə yerləşən və yeraltı hissəsinin dərinliyi 15 m-ə qədər olan çoxfunksiyalı binaların, eləcə də komplekslərin layihələndirilməsinə və tikintisinə şamil ediləcək. Ancaq, normalar mövsümi və mobil çoxfunksiyalı binaların və qurğuların layihələndirilməsinə şamil edilməyəcək.
Normalara əsasən, əlilliyi olan şəxslərin vestibüllərə, liftlərə, ictimai təyinatlı yerləşgələrə və mənzillərə maneəsiz girişi və çıxışı təmin edilməlidir. Belə ki, binanın girişində, dəhlizlərdə, liftə və tullantı borusuna yaxınlaşmaq üçün döşəmələrin səviyyə fərqləri olan yerlərdə panduslar (yaxud təkərli oturacaq təyin olunmuş əlilliyi olan şəxslərin hərəkəti üçün qaldırıcı qurğular), eləcə də əlilliyi olan şəxslər üçün digər qurğular nəzərdə tutulmalıdır.
Bundan başqa, çoxfunksiyalı binalar və komplekslərin torpaq sahələrinin tərkibində və ya onlardan piyada gedişi məsafəsində aşağıdakılar yerləşdirilməlidir:
- sakinlər və işçilər üçün xidmət obyektləri;
- sakinlərin, ziyarətçilərin və işçilərin maşınları üçün parklanma yerləri;
- binalara xidmət edən yük maşınları və avtobuslar üçün parklanma yerləri;
- sakinlər və işçilərin mədəni-asudə vaxtlarını keçirmək üçün obyektlər;
- sakinlər, işçilər və ziyarətçilər üçün istirahət yerləri.
Həmçinin dam örtükləri aşağıdakı tələblər nəzərə alınmaqla layihələndirilməlidir:
- hündürlüyü 6 m-dən artıq olmayan bir və iki mərtəbəli binalarda - istənilən növ, o cümlədən təşkil olunmamış suaxıdıcı novların quraşdırılmasına yol verilir, bu halda birinci mərtəbənin girişləri və ikinci mərtəbənin eyvanları üzərində örtüklər mütləq quraşdırılmalı və karnizin çıxıntısı 0,6 metrdən kiçik olmamalıdır;
- hündürlüyü 15 m-dən artıq olmayan üç - beş mərtəbəli binalarda - xarici təşkil olunmuş suaxıdıcı novlar və ya zərurət olduğu halda daxili suaxıdıcı novlar nəzərdə tutulmalıdır;
- hündürlüyü 15 m-dən artıq olan altı və ya daha çox mərtəbəli binalarda - daxili suaxıdıcı novlar nəzərdə tutulmalıdır.
İstismar olunan və ümumi sahəsi 300 m2-dən az olan və ya 15 nəfərdən az adamın yerləşməsi üçün nəzərdə tutulmuş damın bir təxliyə çıxışı olmalıdır.
Ümumi sahəsi 300 m2-dən çox olan və ya 15 nəfərdən çox adam üçün müəyyən edilmiş istismar olunan damdan əlavə təxliyə çıxışları nəzərdə tutulmalıdır.
Nazirliyin Ümumi işlər və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinə və Hüquq şöbəsinə bu Qərarın 3 gün müddətində Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsi tapşırılıb.