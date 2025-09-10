Azərbaycan kəhriz istifadəsində dünyada 4-cü yerdədir

İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı Azərbaycanda 150-yə qədər kəhrizi bərpa edib, lakin əksəriyyətini bərbad vəziyyətə salıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMEA-nın müxbir üzvü, professor Əlövsət Quliyev Bakıda keçirilən 2-ci Beynəlxalq Su Təsərrüfatı Sərgi və Konfransı - "Baku Water Week" çərçivəsində baş tutan "Qlobal iqlim dəyişikliyi: Azərbaycanda quraqlıq risklərinin idarəolunması" panelində bildirib.

    Ə Quliyev qeyd edib ki, kəhrizlərin bərpası böyük maliyyə və elmi hazırlıq tələb edir: "Bu qədim sistem geologiya, hidrogeologiya, topoqrafiya və geodeziya biliklərinin nəticəsidir. Onları özbaşına bərpa etmək bərbad vəziyyətə gətirir. Hazırda Baş Qərvənd kəndində kəhrizin mühəndislik üsulları ilə bərpası planlaşdırılır".

    O, Azərbaycanın kəhriz potensialının quraqlıqla mübarizədə əhəmiyyətini vurğulayıb: "Məsələn, Cəbrayılda çay yoxdur, yeganə su mənbəyi kəhrizlər və bulaqlardır. İl ərzində kəhrizlər 400-500 milyon kubmetr su təmin edir. Dünyanın 40 ölkəsində kəhrizlərdən istifadə olunur və Azərbaycan bu siyahıda 4-cü yerdədir".

    Ə.Quliyev əlavə edib ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə də böyük kəhriz ehtiyatları mövcuddur: "Ağdam su anbarının ehtiyatı 22 milyon kubmetrdirsə, əvvəlcə həmin rayondakı 98 kəhriz vasitəsilə 68 milyon kubmetr su götürülüb. Füzuli rayonunda 73 kəhrizin 19 milyon, Cəbrayılda 111 kəhrizin 34 milyon kubmetr su təminatı var. Qarabağın digər bölgələrini də nəzərə alsaq, toplam 122 milyon kubmetr kəhriz su ehtiyatımız mövcuddur".

