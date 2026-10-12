İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Bakının Azadlıq prospektində daha bir mikromobillik zolağı təşkil olunub

    İnfrastruktur
    • 12 oktyabr, 2026
    • 16:29
    Bakının Azadlıq prospektində daha bir mikromobillik zolağı təşkil olunub

    Bakının Azadlıq prospektinin daha bir hissəsində mikromobillik zolağı təşkil edilib.

    Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, velosiped və skuterlərdən istifadə edən hərəkət iştirakçılarının rahatlığını təmin etmək üçün Dilarə Əliyeva və Xaqani küçələri arasında təşkil olunan zolaq 28 May, Nizami və Xaqani küçələrindəki zolaqları daha bir istiqamətdən əlaqələndirib.

    Mikromobillik zolağı çəkilən zaman prospektdə zolaqların eni standartlara uyğunlaşdırılıb və sayı sabit saxlanılıb.

    Ərazidə müvafiq yol nişanları quraşdırılır. Yaxın günlərdə təhlükəsizlik sədlərinin quraşdırılması həyata keçiriləcək.

    Hazırda mikromobillik zolaqlarının uzunluğu 67,8 kilometrə çatdırılıb. Şəhər konsepsiyası çərçivəsində mikromobillik zolaqları şəbəkəsi genişləndiriləcək.

    Bakının Azadlıq prospektində daha bir mikromobillik zolağı təşkil olunub
    Bakının Azadlıq prospektində daha bir mikromobillik zolağı təşkil olunub
    Bakının Azadlıq prospektində daha bir mikromobillik zolağı təşkil olunub

    Mikromobillik zolağı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi (RİNN)
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