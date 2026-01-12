İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    AYNA: İrandakı vəziyyət Bakıdan Naxçıvana sərnişin daşımaqda çətinlik yaratmır

    İnfrastruktur
    • 12 yanvar, 2026
    • 17:00
    AYNA: İrandakı vəziyyət Bakıdan Naxçıvana sərnişin daşımaqda çətinlik yaratmır

    İranda baş verən son hadisələr fonunda Bakıdan bu ölkənin ərazisi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sərnişin daşınmasında heç bir çətinlik yaranmır.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) bildirilib.

    Bundan başqa, məlumata görə, mövcud vəziyyət iki ölkə arasındakı sərhəd-keçid məntəqələri vasitəsilə beynəlxalq yük daşımalarının həyata keçirilməsində də heç bir çətinliyə səbəb olmur.

    "Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Assosiasiyası" İctimai Birliyindən isə "Report"un sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, hazırda Azərbaycandan İrana yük daşımalarında heç bir problem yoxdur və üzv daşıyıcılardan bununla bağlı heç bir müraciət daxil olmayıb: "İran istiqamətdə yük daşımaları adi qaydada həyata keçirilir".

    Azərbaycan İran sərnişin daşıma yükdaşıma Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi ABADA
    AYNA: Ситуация в Иране не создает трудностей при перевозке пассажиров из Баку в Нахчыван - ЭКСКЛЮЗИВ

    Son xəbərlər

    17:52

    Azərbaycan I Liqası təmsilçisi heyətini əcnəbi hücumçu ilə gücləndirib

    Futbol
    17:48

    "Azercell Telecom" yeni rouminq paketlərini istifadəyə verir

    İKT
    17:48

    ANAMA yanında İctimai Şura azad olunan ərazilərə qayıdan şəxslərə xəbərdarlıq edib

    Daxili siyasət
    17:44

    Özbəkistan və Türkiyə arasında strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə edilib

    Region
    17:43

    Bəzi məhsulların idxal və ixrac gömrük rüsumlarının qüvvədə olma müddəti uzadılıb

    Biznes
    17:40

    Azərbaycanda müvəqqəti olaraq yeni gömrük yığımları tətbiq ediləcək

    Biznes
    17:38

    Müvəqqəti fəaliyyət göstərən xüsusi icra məmurlarının xidmət haqqının ödənilməsi qaydası təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    17:28

    Aşqabadda Azərbaycan-Türkmənistan Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçiriləcək

    Xarici siyasət
    17:24

    Yeni tədris ili üzrə xaricdə təhsil Dövlət Proqramının əhatə etdiyi universitet və proqramların siyahısı təsdiqlənib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti