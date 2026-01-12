Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    AYNA: Ситуация в Иране не создает трудностей при перевозке пассажиров из Баку в Нахчыван - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    • 12 января, 2026
    • 17:17
    В перевозке пассажиров из Баку в Нахчыванскую Автономную Республику через территорию Ирана каких-либо трудностей на фоне последних событий в Исламкой Республике не наблюдается.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    В ведомстве отметили, что текущая ситуация не создает препятствий и для осуществления международных грузоперевозок через пограничные пункты между двумя государствами.

    Аналогичную информацию подтвердили и в Общественном объединении "Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Азербайджана".

    В ответе на запрос Report в объединении заявили, что в настоящее время никаких проблем с грузоперевозками из Азербайджана в Иран не зафиксировано, обращений от перевозчиков не поступало, а перевозки в иранском направлении продолжаются в штатном режиме.

    Отметим, что протесты начались в Иране 28 декабря после внезапного обвала национальной валюты и с тех пор охватили по меньшей мере 46 городов страны. По имеющимся данным, погибли десятки людей, включая как минимум пятерых детей, многие получили ранения. Интернет и мобильная связь были отключены в республике вечером 8 января, что серьезно ограничило доступ к информации на фоне эскалации насилия.

