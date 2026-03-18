AYNA: Daha 7 avtobus marşrutları üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşib
- 18 mart, 2026
- 12:52
Azərbaycanda daha bir neçə avtobus marşrutları istiqaməti üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib.
Bu barədə "Report" Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, AYNA tərəfindən sərnişindaşıma sahəsində rəqabətli mühitin, marşrutların təhkim edilməsində qanunvericiliyin tələblərinin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlərin davamı olaraq Bakı-Mingəçevir, Bakı-Qax, İmişli-Gəncə, Qəbələ-Gəncə, Gəncə-Gədəbəy, Gəncə-Qazax və Qazax-Gəncə şəhərlərarası avtobus marşrutları üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib.
Bakı-Mingəçevir marşrutu üzrə hüquqi şəxs "Xan Sarayı" MMC, Bakı-Qax marşrutu üzrə fiziki şəxs Əfəndiyev Ceyhun Fərrux oğlu, İmişli-Gəncə marşrutu üzrə fiziki şəxs Rüstəmov Orxan Qənimət oğlu, Qəbələ-Gəncə marşrutu üzrə fiziki şəxs Bayramov Araz Abdulla oğlu, Gəncə-Gədəbəy marşrutu üzrə fiziki şəxs Qurbanov Rasim Məhərrəm oğlu, Gəncə-Qazax marşrutları üzrə fiziki şəxslər Nəbiyev İslam İkram oğlu və Heydarlı Orxan Vaqif oğlu, Qazax-Gəncə marşrutları üzrə fiziki şəxslər Behbudov Nazim Qalib oğlu və Əhmədov İlqar Elman oğlu qalib elan olunublar.
Müsabiqə "Avtomobil nəqliyyatı haqqında" Qanuna, Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 3 aprel tarixli 52 nömrəli qərarı ilə təsdiqlənən "Avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm şəhərdaxili (rayondaxili), şəhərlərarası (rayonlararası) və beynəlxalq marşrutlar üzrə sərnişin daşımalarına daşıyıcıların cəlb olunmasına dair müsabiqənin keçirilməsi Qaydası"na uyğun təşkil olunur.
Marşrut xətləri müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq AYNA tərəfindən mərhələli qaydada müsabiqəyə təqdim edilir. Məqsəd sərnişindaşıma sahəsində göstərilən xidmətin keyfiyyəti, təhlükəsizliyi və rahatlığının artırılması, həmçinin marşrutların təhkim edilməsində şəffaflığın təmin olunmasıdır.