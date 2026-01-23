Anar Quliyev Şabranda vətəndaşları qəbul edib
İnfrastruktur
- 23 yanvar, 2026
- 16:03
Bu gün Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev Şabran şəhərində vətəndaşları qəbul edib.
"Report" Komitəyə istinadən xəbər verir ki, qəbulda Şabran, Xızı və Siyəzən rayon sakinləri iştirak edib.
Vətəndaşların torpaq münasibətləri, şəhərsalma prinsipləri, tikinti və istismara icazə prosedurları ilə bağlı sualları cavablandırılıb, daxil olan müraciətlər əsasında rayon icra hakimiyyəti və bələdiyyələrlə birgə müvafiq işlər aparılıb.
Son xəbərlər
16:46
Ukrayna ABŞ-dən 15 milyard dollarlıq silaha ehtiyac duyurRegion
16:45
Azərbaycan və Qırğızıstan arasında ikiqat vergitutma aradan qaldırılıbMaliyyə
16:42
Gürcüstanın Azərbaycandan pendir və kəsmik idxalına çəkdiyi xərc 4 dəfə artıbBiznes
16:42
Təmiz Enerji Mərkəzi həyata keçirəcəyi layihələri açıqlayıbEnergetika
16:37
Alen Simonyan Rusiyaya səfər edəcəkRegion
16:36
Tramp: Davosa səfər necə də gözəl idiDigər ölkələr
16:36
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Quba" "Lənkəran"ı məğlub edibKomanda
16:36
Ötən il Naxçıvanda 127 qida obyektində yoxlama aparılıb, 105-nə inzibati cəza tətbiq olunubSağlamlıq
16:34