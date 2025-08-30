Ağdamdan digər azad edilmiş ərazilərə avtobus reysləri açılacaq
İnfrastruktur
- 30 avqust, 2025
- 12:38
Ağdam şəhərindən Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş digər ərazilərinə avtobus reyslərinin açılması nəzərdə tutulur.
"Report"un Ağdama ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Prezidentin Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov bildirib.
Onun sözlərinə görə, bununıa bağlı Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyət Nazirliyi müvafiq işlər aparır.
Xatırladaq ki, bu gün Bakı-Ağdam qatarı 32 ildən sonra fəaliyyətini bərpa edib.
