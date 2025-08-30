    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Ağdamdan digər azad edilmiş ərazilərə avtobus reysləri açılacaq

    İnfrastruktur
    • 30 avqust, 2025
    • 12:38
    Ağdamdan digər azad edilmiş ərazilərə avtobus reysləri açılacaq

    Ağdam şəhərindən Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş digər ərazilərinə avtobus reyslərinin açılması nəzərdə tutulur. 

    "Report"un Ağdama ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Prezidentin Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov bildirib. 

    Onun sözlərinə görə, bununıa bağlı Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyət Nazirliyi müvafiq işlər aparır. 

    Xatırladaq ki, bu gün Bakı-Ağdam qatarı 32 ildən sonra fəaliyyətini bərpa edib. 

    Emin Hüseynov   Ağdam  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Из Агдама запустят автобусные рейсы в другие освобожденные территории Азербайджана
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Azerbaijan to open bus routes from Aghdam to other liberated lands

    Son xəbərlər

    14:43

    Naxçıvan-Bakı avtobus reyslərinin sayı 6-ya çatdırılıb

    İnfrastruktur
    14:22

    Bu günədək azad edilmiş ərazilərdə 28 kütləvi məzarlıq müəyyən olunub

    Daxili siyasət
    14:14

    Gəncədə avtoqəza olub, bir ailənin üç üzvü xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:09

    Yəmən husilərinin raketi İsrailə çatmadan Səudiyyə Ərəbistanında düşüb

    Digər ölkələr
    14:06
    Foto

    Dünya çempionatı: Azərbaycan cüdoçuları fərdi mübarizəni iki medalla başa vurublar

    Fərdi
    13:57

    Azərbaycanın Avropa İttifaqı ölkələri ilə ticarət dövriyyəsi 14% artıb

    Biznes
    13:56

    Ukrayna Ali Radasının deputatı qətlə yetirilib

    Digər ölkələr
    13:41

    Azərbaycan banklarında əhalinin əmanətləri 11 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    13:40
    Foto

    Azərbaycanlı itkinlərin ailə üzvləri BMT-nin Cenevrədəki ofisinin qarşısında aksiya keçiriblər

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti