Из Агдама запустят автобусные рейсы в другие освобожденные территории Азербайджана

Планируется открытие автобусных рейсов из города Агдам в другие освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает корреспондент "Report" из Агдама, об этом журналистам заявил специальный представитель президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

По его словам, Министерство цифрового развития и транспорта проводит соответствующую работу в этом направлении.

Напомним, что сегодня после 32-летнего перерыва возобновил свою деятельность поезд Баку-Агдам.