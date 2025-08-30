Из Агдама запустят автобусные рейсы в другие освобожденные территории Азербайджана
Инфраструктура
- 30 августа, 2025
- 12:44
Планируется открытие автобусных рейсов из города Агдам в другие освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
Как сообщает корреспондент "Report" из Агдама, об этом журналистам заявил специальный представитель президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.
По его словам, Министерство цифрового развития и транспорта проводит соответствующую работу в этом направлении.
Напомним, что сегодня после 32-летнего перерыва возобновил свою деятельность поезд Баку-Агдам.
