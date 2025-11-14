İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İnfrastruktur
    • 14 noyabr, 2025
    • 16:49
    ADY 10 ayda 8 milyondan çox sərnişin daşıyıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) qatarları ilə 8 milyon 265 min 607 sərnişin daşınıb.

    "Report" ADY-yə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin 10 ayı ilə müqayisədə 1 milyon 324 min 152 sərnişin və ya 19,1 % çoxdur.

    Təkcə oktyabr ayında isə ADY qatarları ilə 1 milyon 108 min 777 sərnişin daşınıb ki, bu da ötən ilin oktyabr ayı ilə müqayisədə 155 min 053 sərnişin və ya 16,2 % çoxdur.

    Qeyd edək ki, 2024-cü ilin yanvar-oktyabr aylarında ADY 6 milyon 941 min 455 sərnişin, təkcə oktyabr ayında isə 953 min 724 sərnişin daşınıb.

