İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    ADSEA intensiv yağışlar zamanı su toplantısının qarşısını almaq üçün tədbirlər görür

    İnfrastruktur
    • 03 oktyabr, 2026
    • 14:25
    ADSEA intensiv yağışlar zamanı su toplantısının qarşısını almaq üçün tədbirlər görür

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) İri Şəhərlərin Su Təchizatı intensiv yağışlarla bağlı gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir.

    "Report" bu barədə ADSEA-ya istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, xüsusən payız və qış aylarında tullantı və yağış suları şəbəkələrinin daim təmizlənməsi intensiv yağışlar zamanı suların ətraf ərazilərdə toplanmasının qarşısının alınmasına müsbət təsir göstərir.

    "Yağışlardan öncə verilən proqnoz əsasında sukanal idarələri həssas nöqtələrdə, təyin olunmuş yerlərdə fasiləsiz xidmət göstərərək suların ətraf ərazilərdə toplanmasının qarşısını alırlar.

    Körpülərin altında, küçə və prospektlərdə, qəsəbədaxili ərazilərdə yağış sularının idarə olunması işləri intensiv aparılır.

    Xətlərin açılması, suların çəkilməsi və mövcud xətlərə yönləndirilməsi işləri icra olunur. Proseslərə müxtəlif funksiyaya malik texniklar da cəlb edilib. Ərazilərin yağış sularından təmizlənməsi və axıntıların kollektorlara yönləndirilməsi istiqamətdə işləri davam etdirilir", - ADSEA bildirir.

    İntensiv yağışlar Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi (ADSEA)
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:45

    Azərbaycanda əmlak sığortası bazarı 22 %-ə yaxın böyüyüb

    Maliyyə
    17:44

    Dünya çempionatı: Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    17:41

    Aqil Ələsgər Tokayev adına orden ilə təltif edilib

    Xarici siyasət
    17:40

    Xaricdə təhsil adı altında dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    17:24

    Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası üzrə ödənişlər 16 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    17:18

    Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşu 15 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    17:16

    Regionda yaranmış yeni reallıq Ermənistan qarşısında kifayət qədər aydın siyasi seçim qoydu - RƏY

    Daxili siyasət
    17:02

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" "Ordu"nu məğlub edib

    Komanda
    17:01

    Moldovanın hava məkanını daha bir PUA pozub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti