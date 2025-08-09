Haqqımızda

Abşeron dairəvi marşrutu üzrə qatarların iş günü qrafikində dəyişikliklər edilir ​​​​​​​Bakı–Keşlə sahəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar olaraq, 11 avqustdan etibarən iş günlərində sərnişin qatarlarının Abşeron dairəvi dəmir yolu marşrutu üzrə hərəkət cədvəlində dəyişiklik edilir.
İnfrastruktur
9 avqust 2025 16:55
Bakı–Keşlə sahəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar olaraq, 11 avqustdan etibarən iş günlərində sərnişin qatarlarının Abşeron dairəvi dəmir yolu marşrutu üzrə hərəkət cədvəlində dəyişiklik edilir.

Bu barədə “Report”a “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, yeni qrafikə əsasən Bakıdan və Sumqayıtdan qatarların hərəkət saatı aşağıdakı kimi təyin edilir:

Bakı–Xırdalan: saat 06:00, 07:25, 07:42, 09:15, 16:30, 18:50, 19:15, Bakı–Xırdalan–Sumqayıt: saat 17:00, 17:25, 18:20, 20:35, Sumqayıt–Xırdalan–Bakı: saat 07:55, 08:10, 09:25, 19:10, Xırdalan–Bakı: saat 06:50, 08:07, 08:14, 08:25, 08:32, 09:44, 10:05, 17:26, 19:29, 19:40, 20:00, Bakı–Pirşağı–Sumqayıt: saat 06:25 (ekspres), 06:37, 06:50 (ekspres), 08:00, 08:13, 08:30, 08:50, 09:10, 10:00, 11:00, 12:05, 15:00, 15:50, 16:20, 16:50, 17:50, 18:15, 18:30, 18:55, 19:15, 19:35, 20:10, 20:35, 21:00, 22:00, 22:30, Sumqayıt–Pirşağı–Bakı: saat 06:20, 07:00, 07:13, 07:25, 07:40, 07:50, 08:20 (ekspres), 09:05, 10:15, 10:40, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 16:50, 17:20, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:30, 19:55 (ekspres), 20:10, 20:35, 21:10, 22:00

Təmir işləri ilə əlaqədar bəzi reyslərdə qısamüddətli gecikmələr müşahidə oluna bilər.

ADY sərnişinlərdən müvəqqəti narahatlığı anlayışla qarşılamalarını xahiş edir.

