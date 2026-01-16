İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    ADY Abşeron dairəvi dəmir yolu üzrə qatarların hərəkət cədvəlini yeniləyir

    İnfrastruktur
    • 16 yanvar, 2026
    • 18:07
    ADY Abşeron dairəvi dəmir yolu üzrə qatarların hərəkət cədvəlini yeniləyir

    Yanvarın 21-dən Abşeron dairəvi dəmir yolu marşrutu üzrə qatarların hərəkət cədvəlində dəyişikliklər ediləcək.

    Bu barədə "Report" "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-yə (ADY) istinadən xəbər verir.

    Yeni hərəkət cədvəlinə əsasən, iş günlərində qatarlar 96 reys yerinə yetirəcək.

    İş günləri saat 18:40-da Bakıdan Xırdalan istiqamətində təyin edilən ekspres tipli qatar Biləcəri stansiyasında da dayanacaq. Həmçinin Sumqayıt-Pirşağı-Bakı xətti üzrə saat 08:00-da əlavə reys təyin edilib. Bu xətt üzrə Sumqayıtdan saat 07:30-da, eləcə də saat 08:00-da hərəkət edən ekspres qatarlarına Bakıxanovda dayanacaq veriləcək.

    Bundan başqa, Bakı-Pirşağı-Sumqayıt marşrutu üzrə saat 18:05-də hərəkət edən ekspres qatarı Sabunçu vağzalında da dayanacaq.

    ADY-dən bildirilib ki, qrafikin dəyişdirilməsi qatarlardan birinin zəruri və planlı təmir səbəbindən dövriyyədən çıxarılması ilə bağlıdır.

    Şənbə və bazar günlərində şəhərətrafı qatarların hərəkət cədvəli dəyişiklik edilmədən qüvvədə qalacaq.

    Qeyd edək ki, ADY hərəkətin təhlükəsizliyinin, hərəkət vasitələrinin təhlükəsiz istismarının və sərnişinlərin rahatlığının təmin edilməsi məqsədilə davamlı olaraq infrastrukturu yeniləyir, hərəkət tərkiblərinin (qatar, lokomotiv, vaqon və s.) texniki baxışını və təmirini həyata keçirir.

    Yeni hərəkət cədvəli ilə tanış olmaq üçün keçid edin: https://ticket.ady.az/az/yeni-hereket-cedveli

    Son xəbərlər

    18:46
    Foto

    Cenevrədə WUF13-ə həsr olunan müzakirə paneli təşkil edilib

    Biznes
    18:31
    Foto

    İqtisadiyyat nazirinin I müavini Şəmkirdə vətəndaşları qəbul edib

    Biznes
    18:18

    ABŞ-də 20 yaşlı basketbolçu güllələnərək öldürülüb

    Komanda
    18:12
    Foto

    "Xiaomi" brendi "REDMI Note 15" seriyasını təqdim edir: "REDMI Titan Durability" etibarlılığı və flaqman imkanları

    Biznes
    18:07
    Foto

    ADY Abşeron dairəvi dəmir yolu üzrə qatarların hərəkət cədvəlini yeniləyir

    İnfrastruktur
    18:00

    Türkiyə Somalidə ilk qazma işlərinin vaxtını açıqlayıb

    Region
    17:53

    Suriyadan ana və dörd övladı Azərbaycana repatriasiya edilib

    Daxili siyasət
    17:46

    Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 2024-cü ili mənfəətlə başa vurub

    Maliyyə
    17:44

    QDİƏT-in Baş katibi: Ayder Forumunun nüfuzlu tədbir kimi tanıdılmasında Azərbaycanın önəmli rolu var

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti