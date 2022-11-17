Bakı XVII Beynəlxalq Caz Festivalının ikinci günü baş tutub.
"Report" xəbər verir ki, festivalda Braziliyanın Azərbaycandakı səfiri Manuel Adalberto Karlos Monteneqro Lopez də Kruz iştirak edib.
İkinci gündə braziliyalı ulduz Eloiza Lorenso öz musiqi nömrələri ilə çıxış edib.
Qeyd edək ki, festival günləri hollandiyalı virtuoz pianoçu Mayk del Ferronun, İsrailin Joqef Şetrit qrupunun, alman eksperimental caz vokalçısı Mixael Şifelin qrupunun konsertləri ilə davam edəcək.
Festivalın proqramını Kenni Vıler-in yeni Sweet Time Suite tamaşasının solisti seçilmiş gitaraçı Federiko Kasaqrande və truba ifaçısı Fulvio Siqurtadan ibarət italyan dueti bağlayacaq. Noyabrın 19-da Beynəlxalq Muğam Mərkəzində qaliblərin mükafatlandırılması və “Ekalogic”in yekun konserti keçiriləcək.