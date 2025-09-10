"Kaspi"nin əməkdaşı beynəlxalq festivalın münsiflər heyətinə üzv seçilib
- 10 sentyabr, 2025
- 16:12
"Global Media Group"a daxil olan "Kaspi" qəzeti və kaspi.az saytının əməkdaşı Təranə Məhərrəmova "Turizm Mətbuat Mükafatı 2025"in münsiflər heyətinə üzv seçilib.
"Report"un məlumatına görə, Beynəlxalq Turizm Filmləri Festivalı Komitəsinin keçirdiyi Turizm Filmləri Festivalı çərçivəsində bu il 36 ölkədən 70-dən çox səyahət jurnalisti "Ən təsirli turizm videofilmi"ni seçmək üçün bir araya gələcək.
Müsabiqənin birinci turu sentyabrın 10-30-u, ikinci turu oktyabrın 3-10-nu əhatə edəcək.
Mükafatlandırma mərasimi isə dekabr ayı üçün nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, bu il münsiflər ümumilikdə 23 ölkədən seçilən 56 tanıtım videosunu qiymətləndirəcək.
Xatırladaq ki, keçən il mükafatı əfsanəvi tennisçi Rocer Federer və komediya ustası Trevor Noahın iştirakı ilə çəkilən, İsveçrə turizminin təbliğinə həsr olunan "Ömrün səyahəti" videosu qazanıb.