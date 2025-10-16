Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının direktorunun vəziyyəti ağırlaşıb
İncəsənət
- 16 oktyabr, 2025
- 14:07
Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının direktoru, Əməkdar artist Yadigar Muradovun vəziyyəti ağırdır.
Bu barədə "Report"a aktyorun oğlu Yaşar Muradov məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, atasının müalicəsi Mərkəzi Klinik Xəstəxanada davam etdirilir:
"Təzyiqi düşüb, neçə gündür, qızdırması çox yüksəkdir. Hissiyyatı tamamilə itib".
Son xəbərlər
14:17
Bəşər Əsədin əmisi oğlu həbs edilibDigər ölkələr
14:13
Gürcüstan DİN Valtoneni təxminən 2 min dollar cərimələyibRegion
14:12
İlk etimadsızlıq səsverməsi Lekornyu üçün uğurlu olubDigər ölkələr
14:12
ABB səhmdarları 16 %-ə yaxın dividend qazana bilərlərMaliyyə
14:12
Aİ səfirləri Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketini razılaşdıra bilməyibDigər ölkələr
14:07
Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının direktorunun vəziyyəti ağırlaşıbİncəsənət
14:04
Foto
Şabranda Cüdo Təlim Mərkəzi fəaliyyətə başlayıbFərdi
14:03
Paşinyan: Din xadimlərinin həbsi Azərbaycanla sülh prosesi ilə bağlı deyilRegion
14:00