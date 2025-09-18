Bakıda Milli Musiqi Günü münasibətilə tədbir və konsert keçirilib
İncəsənət
- 18 sentyabr, 2025
- 13:21
Azərbaycan Milli Konservatoriyasında və Bakı Musiqi Akademiyasında Milli Musiqi Günü münasibətilə tədbir və konsert keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, tədbirdə mədəniyyət naziri Adil Kərimli ilə yanaşı, nazirliyin əməkdaşları, mədəni-ictimai xadimlər iştirak ediblər.
Çıxışçılar dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin bənzərsiz musiqi irsindən söz açaraq onun Azərbaycan milli musiqisinə töhfələrini qeyd ediblər.
Çıxışların ardınca bəstəkarın əsərlərindən kiçik musiqi kompozisiyaları təqdim olunub.
