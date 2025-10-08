İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Vətəndaşlar əmək müqavilələrini artıq "mygov" platformasında imzalaya biləcəklər

    İKT
    • 08 oktyabr, 2025
    • 10:18
    Vətəndaşlar əmək müqavilələrini artıq mygov platformasında imzalaya biləcəklər

    "mygov" platformasında vətəndaşların işlərini rahatlaşdıran yeni xidmət istifadəyə verilib. Artıq "Əmək müqaviləsinin imzalanması" xidməti platformada əlçatandır. Bu inteqrasiya Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin birgə əməkdaşlığı nəticəsində reallaşdırılıb.

    Xidmət çərçivəsində işəgötürən tərəfindən göndərilmiş əmək müqavilələri istər yeni işə qəbul zamanı, istərsə də mövcud müqavilələrdə dəyişiklik olduqda vətəndaşlar tərəfindən birbaşa "mygov" platformasında imzalana biləcək.

    Xidmətdən istifadə qaydası aşağıdakı kimidir:

    1. Portalda "Məşğulluq" kateqoriyasından "Əmək müqaviləsinin imzalanması" xidmətinə daxil olunur.

    2. İmzalanmalı müqavilə mövcuddursa, siyahıda göstərilir, əks halda bu barədə mesaj əks olunur.

    3. Müqavilə seçilir və təqdim edilən məlumatlarla tanış olunur.

    4. "İmzala" düyməsinə klik edilərək müqavilə SİMA İmza vasitəsilə təsdiqlənir.

    Bununla yanaşı, əgər vətəndaşın yeni əmək müqaviləsi varsa, bu barədə ona "mygov" üzərindən bildiriş göndərilir və vətəndaş həmin bildirişdən birbaşa keçid edərək müqaviləni imzalaya bilir.

    Yeni xidmət əməkdaşların müqavilə imzalama prosesini daha sürətli və rahat şəkildə həyata keçirməsinə şərait yaradacaq.

    "mygov" platformasının əsas məqsədi dövlət qurumları ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq vasitəsilə vətəndaşlara zəruri dövlət xidmətlərini vahid platformadan təqdim etməkdir.

    "mygov" platforması İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi

