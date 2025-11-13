Vətəndaşlar artıq iş yerinə dair arayışı "mygov"dan da əldə edə biləcəklər
- 13 noyabr, 2025
- 10:34
"mygov" rəqəmsal hökumət platforması üzərindən vətəndaşlara daha bir rəqəmsal xidmət təqdim olunub. "İş yerinə dair arayışın alınması" xidməti artıq "mygov" platformasında da istifadəyə verilib.
Bu inteqrasiya İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin birgə əməkdaşlığı nəticəsində reallaşdırılıb.
Yeni xidmət vətəndaşlara iş yerlərinə dair arayışı birbaşa "mygov"dan əldə etməyə imkan yaradır. Hazırlanmış sənəd elektron formatda (PDF) yüklənir və təqdimata hazır olur. Arayışı viza, kredit, ipoteka və ya digər rəsmi məqsədlər üçün təqdim edilə bilər.
Xidmətdən istifadə qaydaları aşağıdakı kimidir:
- Vətəndaş "mygov" platformasında "Xidmətlər" bölməsində "Məşğulluq" kateqoriyasına daxil olur. "İş yerinə dair arayışın alınması" xidmətini seçir.
- Sistem avtomatik olaraq istifadəçinin aktiv əmək müqaviləsini yoxlayır və mövcud müqavilələrdən biri seçilir.
- İstifadəçi arayışda görünəcək məlumatları özü müəyyən edir: əməkhaqqının göstərilib-göstərilməməsi, arayışın məqsədi (viza, kredit, ipoteka və s.) və əlaqə nömrəsi.
- Əgər arayış müəyyən bir quruma təqdim olunacaqsa, istifadəçi həmin qurumun VÖEN-i və ya adını daxil edə bilər.
- Təsdiqdən sonra sistem avtomatik olaraq arayışı yaradır, ona unikal sənəd nömrəsi və QR kod əlavə edir.
Vətəndaş yaradılmış sənədi elektron formatda yükləyə və istənilən quruma təqdim edə bilər. Bundan əlavə, kənar qurumlar və ya şəxslər arayışın doğruluğunu QR kod vasitəsilə, sənəd nömrəsini daxil etməklə, həmçinin "my.gov.az" portalında "Sənəd axtarışı" bölməsi vasitəsilə onlayn şəkildə yoxlaya bilirlər.
Bu xidmətin istifadəyə verilməsi dövlət xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılması istiqamətində atılan növbəti mühüm addımdır. Yenilik sayəsində vətəndaşlar gündəlik əməliyyatlarını daha sürətli, şəffaf və rahat şəkildə həyata keçirə biləcəklər.