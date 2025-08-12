“Telegram” bir çox kanalı bloklayacaq

Haqqımızda

İKT
12 avqust 2025 00:50
“Bu həftə “Telegram” administrasiyası doksinq (şəxsi məlumatların qanunsuz dərci) və hədə-qorxu ilə bağlı bir çox kanalı bloklayacaq”.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə messecerin təsisçisi Pavel Durov məlumat verib.

“20 gün əvvəl nəşrimdən sonra istifadəçilər saxtakarlıqla bağlı yüzlərlə şikayət göndərdilər. Onlara əsaslanaraq, biz zərərçəkənlərdən pul müqabilində dərc etdikləri videoları silən kanalları bloklayırıq, sonra isə”, - Durov vurğulayıb.

O, komandanın qanun pozuntularına dair təkzibolunmaz sübutlara malik olduğuna aydınlıq gətirib.

