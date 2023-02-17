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“Teknofest İzmir” zəlzələ səbəbindən ertələnib

“Teknofest İzmir” zəlzələ səbəbindən ertələnib Martın 16-19-da Türkiyənin İzmir şəhərində keçirilməsi planlaşdırılan “Teknofest” Aerokosmik və Texnologiya festivalı ertələnib.
İKT
17 Fevral , 2023 01:03
“Teknofest İzmir” zəlzələ səbəbindən ertələnib

Martın 16-19-da Türkiyənin İzmir şəhərində keçirilməsi planlaşdırılan “Teknofest” Aerokosmik və Texnologiya festivalı ertələnib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Teknofest”in tviter səhifəsində bildiriş paylaşılıb.

“16-19 mart tarixlərində keçirməyi planlaşdırdığımız “Teknofest İzmir” ölkə olaraq yaşadığımız zəlzələ fəlakətinin gətirdiyi ortaq acıları səbəbi ilə irəli tarixə ertələnib”, - bildirişdə qeyd olunub.

Texnologiya şənliyinin baş tutacağı dəqiq tarix açıqlanmayıb.

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