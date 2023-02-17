“Teknofest İzmir” zəlzələ səbəbindən ertələnib

Martın 16-19-da Türkiyənin İzmir şəhərində keçirilməsi planlaşdırılan “Teknofest” Aerokosmik və Texnologiya festivalı ertələnib.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Teknofest”in tviter səhifəsində bildiriş paylaşılıb.
“16-19 mart tarixlərində keçirməyi planlaşdırdığımız “Teknofest İzmir” ölkə olaraq yaşadığımız zəlzələ fəlakətinin gətirdiyi ortaq acıları səbəbi ilə irəli tarixə ertələnib”, - bildirişdə qeyd olunub.
Texnologiya şənliyinin baş tutacağı dəqiq tarix açıqlanmayıb.
16-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız— TEKNOFEST (@teknofest)
#TEKNOFESTİZMİR, ülkece yaşadığımız deprem felaketinin beraberinde getirdiği ortak acılarımız dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Milletimize tekrardan başsağlığı diliyoruz.
#BirlikteDahaGüçlüyüz pic.twitter.com/c0bw6B4qq9 February 16, 2023