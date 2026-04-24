    Siyavuş Novruzov: Azərbaycanda bəzi hallarda süni intellektdən yanlış istifadə edilir

    Azərbaycanda ədəbiyyat, mədəniyyət və mətbuat sahələrində bəzi hallarda süni intellektdən yanlış istiqamətdə istifadə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Siyavuş Novruzov Bakıda "Beynəlxalq Əqli Mülkiyyət Günü" münasibətilə "İnnovativ Potensial: Əqli Mülkiyyət + Süni İntellekt" mövzusunda keçirilən dəyirmi masadakı çıxışında deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu gün süni intellekt dünyada və Azərbaycanda geniş tətbiq edilir:

    "Süni intellektin yaxşı tərəfləri olsa da, gətirdiyi pis vərdişlərin qarşısını almaq lazımdır. Bu gün süni intellekt Azərbaycan mədəniyyətinə, ədəbiyyatına, mətbuatına təsir edir. Görürük ki, bəzi hallarda süni intellekt yanlış istiqamətdə istifadə edilir. Bu da müəlliflik hüququna təsir göstərir. Ona görə də bununla bağlı tədbirlər görülməlidir".

    Deputat süni intellektlə əlaqədar qanunvericiliyə müvafiq dəyişikliklər edilməsinin, ondan yalnız iş şəraitinin, insanların inkişafı üçün istifadə olunmasının zəruriliyini vurğulayıb.

    21:09

    Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    21:03

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın qadın güləşçisi Ruzanna Məmmədova beşinci olub - YENİLƏNİB

    Fərdi
    20:59

    Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    20:26

    "Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıb

    Futbol
    20:25

    CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərir

    Digər ölkələr
    20:20

    Azərbaycan və Lüksemburq Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr olub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti