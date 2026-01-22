"SİMA İmza" ilə "Expressbank"da depozit yerləşdirilməsi rəqəmsallaşdı

İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    SİMA İmza ilə Expressbankda depozit yerləşdirilməsi rəqəmsallaşdı

    SİMA yeni nəsil rəqəmsal imza "Expressbank" ASC ilə tərəfdaşlığa başlayıb.

    Artıq "Expressbank"da əmanətlərin yerləşdirilməsi prosesi "SİMA İmza" ilə rəqəmsallaşdırılıb. Bunun üçün müştərilər banka gəlmədən, "Express24" mobil tətbiqində hesab yaradıb, daha sonra müqavilələri "SİMA İmza" ilə məsafədən imzalayaraq əmanətlərini yerləşdirə bilərlər. Xidmətdən istifadə zamanı heç bir fiziki sənəd tələb edilmir.

    Hazırda "Expressbank"da "SİMA İmza" ilə digər bank əməliyyatlarının rəqəmsallaşdırılması istiqamətində də işlər aparılır.

    SİMA rəqəmsal imzanı AZCON Holding şirkətlərindən olan "AzInTelecom" MMC yaradıb. "SİMA İmza" ilə vətəndaşların xidmət mərkəzlərindən asılılığına son qoyulur, qurumların iş yükü və xərcləri azalır. Mobil tətbiqi yükləməklə əldə olunan yeni nəsil rəqəmsal imza vətəndaşlar üçün həmişəlik, sahibkarlar üçün isə ilk 6 ay müddətində ödənişsiz təqdim edilir.

    Rəqəmsal imza ilə bağlı daha ətraflı məlumatı sima.az saytından və "157" Zəng mərkəzi ilə əlaqə saxlayaraq əldə etmək mümkündür.

