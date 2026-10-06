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    "Samsung" son 2 ayda Azərbaycanın planşet bazarındakı payının 10 %-dən çoxunu itirib

    İKT
    • 06 oktyabr, 2026
    • 10:29
    Samsung son 2 ayda Azərbaycanın planşet bazarındakı payının 10 %-dən çoxunu itirib

    Bu ilin sentyabr ayında Azərbaycanın planşet bazarında "Samsung"un payı 70,24 % təşkil edib.

    "Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu, avqust ayına nisbətən 3,08 faiz bəndi az, 2025-ci ilin sentyabr ayının göstərici ilə müqayisədə isə 28,65 faiz bəndi çoxdur.

    Onun bazar payı ardıcıl olaraq ikinci aydır azalır (avqust-sentyabr aylarında azalma 10,2 % təşkil edib).

    İkinci pillədə qərarlaşan "Apple"ın bazar payı aylıq 1,2 faiz bəndi, illik isə 17,94 faiz bəndi azalaraq 12,55 % təşkil edib.

    Növbəti pillədə qərarlaşan "Xiaomi"nin bazar payı aylıq 0,49 faiz bəndi artaraq, illik isə 5,78 faiz bəndi azalaraq 5,85 % təşkil edib.

    Dördüncü pillədəki "Huawei"in bazar payı aylıq 2,35 faiz bəndi, illik isə 2,38 faiz bəndi artaraq 3,94 % olub.

    Planşet bazarı Statcounter agentliyi Samsung Apple Inc Xiaomi Azərbaycan
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