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    Saatlıda regionlarda kibertəhlükəsizlik məsələlərinə həsr olunan konfrans keçirilib

    İKT
    • 21 sentyabr, 2026
    • 15:32
    Saatlıda regionlarda kibertəhlükəsizlik məsələlərinə həsr olunan konfrans keçirilib

    Saatlı şəhərində "Regionlarda kibertəhlükəsizlik məsələləri" mövzusunda konfrans təşkil olunub.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, konfrsns Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyasının (AKTA) təşkilatçılığı ilə baş tutub.

    Konfransda çıxış edən Saatlı rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Mehriban Ağayeva və AKTA-nın İcraçı direktoru Rauf Cabarov regionlarda rəqəmsal təhlükəsizliyin mövcud vəziyyətini dəyərləndiriblər.

    Tədbirdə həmçinin kibertəhlükəsizlik sahəsində əsas çağırışlar, əhalinin maarifləndirilməsi və regionlarda rəqəmsal təhlükəsizliyin gücləndirilməsi üçün görülməsi zəruri olan tədbirlər geniş müzakirə olunub.

    Tədbir çərçivəsində mövzu ilə bağlı aidiyyəti qurumların nümayəndələri ilə sahə üzrə ekspertlər arasında geniş fikir və təcrübə mübadiləsi aparılıb.

    Saatlıda regionlarda kibertəhlükəsizlik məsələlərinə həsr olunan konfrans keçirilib
    Saatlıda regionlarda kibertəhlükəsizlik məsələlərinə həsr olunan konfrans keçirilib
    Saatlıda regionlarda kibertəhlükəsizlik məsələlərinə həsr olunan konfrans keçirilib
    Saatlıda regionlarda kibertəhlükəsizlik məsələlərinə həsr olunan konfrans keçirilib
    Kibertəhlükəsizlik Kibercinayətkarlıq (kiberdələduzluq) Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası (AKTA) Saatlı

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