Regionlarda innovasiya ekosistemini formalaşdıran “Innostart” layihəsinin final mərhələsi baş tutdu

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin (İRİA) dəstəyi və Azərbaycanın aparıcı innovasiya şirkətlərindən biri olan SUP VC-nin təşkilatçılığı ilə keçirilən “Innostart” layihəsinin “Grand Final” mərhələsi baş tutub. Ölkənin müxtəlif bölgələrindən yüzlərlə gənci və startapçını bir araya gətirən layihənin yekununda finala çıxmış 17 komanda arasından “Backlify”, “SaleX”, “Specdeaf” və “İmYen” startapları 50 min manatlıq mükafat fonduna layiq görülüblər.
Tədbirdə dövlət qurumları, özəl şirkətlər, startap təsisçiləri və innovasiya mütəxəssisləri iştirak edib. Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Samir Məmmədov çıxışında son illərdə həyata keçirilən “Onlayn Azərbaycan” layihəsinin ölkədə innovasiya mühitinə geniş imkanlar açdığını vurğulayıb. O həmçinin “Innostart”, “ecomX” və “4ü1arada” kimi təşəbbüslərin regionlarda yeni nəsil sahibkarlığın inkişafına mühüm dəstək verdiyini bildirib.
İRİA-nın sədri Fərid Osmanov isə layihənin regionlarda yaratdığı təsirdən danışaraq, təkcə 2024-25-ci illərdə 4 regionda, 20 şəhər və rayonda 32 maarifləndirmə tədbiri, 8 hakaton, 8 inkubasiya proqramı və 4 “Demo Day”in təşkil edildiyini qeyd edib. Bu tədbirlərdə 2000-dən çox iştirakçı yer alıb. Bundan əlavə, 18 yeni mentor hazırlanıb və müxtəlif dövlət və özəl qurumlarla əməkdaşlıq əlaqələri qurulub.
Final mərasimində İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin nümayəndəsi Samir Hümbətov və layihənin baş təşkilatçısı olan SUP VC şirkətinin icraçı direktoru Rəşad Eyvazov da çıxış ediblər. R.Eyvazov tədbirdə çıxış edərək layihənin regionlarda sahibkarlıq mühitinin formalaşmasındakı əhəmiyyətini xüsusi vurğulayıb. O bildirib ki, “Innostart” proqramı vasitəsilə yüzlərlə gənc öz ideyalarını biznes modelinə çevirmək imkanı qazanıb və regionlarda yaradıcı mühitin formalaşmasına ciddi təkan verilib.
Onun sözlərinə görə, SUP VC təkcə paytaxtda deyil, Azərbaycanın müxtəlif şəhər və rayonlarında startapların inkişafı üçün zəruri dəstək mexanizmləri qurur. Bu çərçivədə təşkil edilən hakatonlar, inkubasiya proqramları və mentorluq sessiyaları gənclərə ideyalarını praktiki layihələrə çevirmək üçün real imkanlar yaradıb.
Tədbir çərçivəsində layihənin statistik göstəricilərini əks etdirən təqdimat nümayiş etdirilib, startap komandaları öz layihələrini təqdim ediblər, mentor hazırlığı proqramının məzunlarına sertifikatlar təqdim olunub.
“Innostart” layihəsi Azərbaycanın regionlarında startap ekosisteminin inkişafına sistemli yanaşmanı təmin edən əsas platformalardan biridir. İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin (İRİA) dəstəyi və SUP VC-nin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən bu təşəbbüs gənclərin innovativ ideyalarını biznesə çevirməsinə, onların qlobal bazarlara çıxış imkanlarının artırılmasına və güclü yerli icmaların formalaşmasına şərait yaradır.