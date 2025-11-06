Qarabağda 6 fiber-optik magistral xəttin tikintisi yekunlaşıb
- 06 noyabr, 2025
- 10:22
Bu ilin sonuna kimi Qarabağ regionu üzrə daha bir fiber-optik magistral xəttin tikinrisinə başlanılması planlaşdırılır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Aztelekom" MMC məlumat yayıb.
Bildirilir ki, 6 fiber-optik magistral xəttin tikintisi üzrə işlər artıq yekunlaşıb, 7 istiqamətdə tamamlanma mərhələsindədir, 8 istiqamətdə tikinti davam edir, 1 magistral üzrə isə işlərin ilin sonunadək başlanması planlaşdırılır. Ümumi uzunluğu 680 kilometr olan fiber-optik magistral şəbəkə bölgənin davamlı və təhlükəsiz rabitə təminatını gücləndirəcək. Qarabağ regionu üzrə layihənin 2025-ci il üçün nəzərdə tutulan mərhələsində 22 şəhər və rayonlararası magistral xəttin tikintisi planlaşdırılıb.
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında ümumilikdə 9 şəhər, 18 kənd və qəsəbə rabitə xidmətləri ilə təmin olunub. İnfrastrukturdan 6 020 abunəçi istifadə edir. Onlardan 1 022 nəfər əlavə olaraq telefon, 1 316 nəfər isə İPTV xidmətlərindən yararlanır.
Bölgələrdə quraşdırılmış 19 OLT (Optik Xətt Terminalı) avadanlığı vasitəsilə müasir GPON (Giqabit Tutumlu Passiv Optik Şəbəkə) texnologiyası üzərindən sabit və sürətli internet bağlantısı yaradılıb.