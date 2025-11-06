İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Qarabağda 6 fiber-optik magistral xəttin tikintisi yekunlaşıb

    İKT
    • 06 noyabr, 2025
    • 10:22
    Qarabağda 6 fiber-optik magistral xəttin tikintisi yekunlaşıb

    Bu ilin sonuna kimi Qarabağ regionu üzrə daha bir fiber-optik magistral xəttin tikinrisinə başlanılması planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Aztelekom" MMC məlumat yayıb.

    Bildirilir ki, 6 fiber-optik magistral xəttin tikintisi üzrə işlər artıq yekunlaşıb, 7 istiqamətdə tamamlanma mərhələsindədir, 8 istiqamətdə tikinti davam edir, 1 magistral üzrə isə işlərin ilin sonunadək başlanması planlaşdırılır. Ümumi uzunluğu 680 kilometr olan fiber-optik magistral şəbəkə bölgənin davamlı və təhlükəsiz rabitə təminatını gücləndirəcək. Qarabağ regionu üzrə layihənin 2025-ci il üçün nəzərdə tutulan mərhələsində 22 şəhər və rayonlararası magistral xəttin tikintisi planlaşdırılıb.

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında ümumilikdə 9 şəhər, 18 kənd və qəsəbə rabitə xidmətləri ilə təmin olunub. İnfrastrukturdan 6 020 abunəçi istifadə edir. Onlardan 1 022 nəfər əlavə olaraq telefon, 1 316 nəfər isə İPTV xidmətlərindən yararlanır.

    Bölgələrdə quraşdırılmış 19 OLT (Optik Xətt Terminalı) avadanlığı vasitəsilə müasir GPON (Giqabit Tutumlu Passiv Optik Şəbəkə) texnologiyası üzərindən sabit və sürətli internet bağlantısı yaradılıb.

    “Aztelekom” MMC fiber-optik

