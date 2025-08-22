Haqqımızda

Nvidia Çinə yeni süni intellekt çiplərinin tədarükü üçün ABŞ hökuməti ilə danışıqlar aparır

Nvidia Çinə yeni süni intellekt çiplərinin tədarükü üçün ABŞ hökuməti ilə danışıqlar aparır Nvidia Corp. Çinə yeni, daha təkmil çiplərin göndərilməsi üçün icazə qazanmaq ümidi ilə ABŞ hökuməti ilə danışıqlar aparır. “Report” “İnterfaks”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə şirkətin rəhbəri Censen Huanq bildirib.
İKT
22 avqust 2025 23:28
Nvidia Çinə yeni süni intellekt çiplərinin tədarükü üçün ABŞ hökuməti ilə danışıqlar aparır

Nvidia Corp. Çinə yeni, daha təkmil çiplərin göndərilməsi üçün icazə almaq ümidi ilə ABŞ hökuməti ilə danışıqlar aparır.

“Report” “İnterfaks”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə şirkətin rəhbəri Censen Huanq bildirib.

Tayvanda səfərdə olan Huanq jurnalistin yeni B30A-ların Çinə çatdırılmasının mümkünlüyü ilə bağlı sualına cavabında deyib ki, bu, ABŞ hökumətinin qərarından asılıdır. "Biz onlarla dialoq aparırıq. Amma indi bu barədə danışmaq tezdir", - o bildirib.

Keçən ay Çinə səfəri zamanı Nvidia-nın icraçı direktoru şirkətin ölkəni H20-dən daha təkmil çiplərlə təmin edə biləcəyinə ümid etdiyini söyləyib.

Süni intellekt texnologiyalarında istifadə edilən H20 çipləri əvvəllər Vaşinqtonun Çinə yarımkeçirici komponentlərin tədarükünə tətbiq etdiyi məhdudiyyətləri nəzərə alaraq Nvidia tərəfindən xüsusi olaraq Çin bazarı üçün hazırlanıb.

Aprel ayında ABŞ səlahiyyətliləri Nvidia-ya xüsusi icazə olmadan bu çipləri Çinə satmağı qadağan etdi, lakin iyun ayında qərarlarını dəyişdilər.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Nvidia обсуждает с властями США возможность поставок новых ИИ-чипов в Китай

Ən çox oxunan xəbərlər

Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
19 avqust 2025 16:27
Hərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
FotoHərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
19 avqust 2025 12:49
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
19 avqust 2025 15:18
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
20 avqust 2025 15:03
Bakıda ictimai yerdə dini ayin keçirən qadınlar həbs edilib
Bakıda ictimai yerdə dini ayin keçirən qadınlar həbs edilib
18 avqust 2025 13:30
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
17 avqust 2025 21:02
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
19 avqust 2025 11:43
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
19 avqust 2025 12:29
DSX-nin hərbçilərinə ali hərbi rütbələr verilib
DSX-nin hərbçilərinə ali hərbi rütbələr verilib
16 avqust 2025 12:30

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi