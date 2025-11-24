İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İKT
    • 24 noyabr, 2025
    • 14:45
    NETTY 2025 nominantları müəyyən edir, səsvermə başlayıb

    "NETTY" Milli internet mükafatının iştirakçılarının sırasından nominantların seçim prosesi başladı. 200-dan çox layihə təqdim olunub.

    Noyabrın 24-dən dekabrın 5-dək müsabiqənin Ekspert Şurası (Şura hər əsas nominasiya və altnominasiya üzrə üç nominant seçir) və Virtual Münsiflər Heyəti (münsiflər heyəti yalnız "Virtual Münsiflər Heyətinin Seçimi" nominasiyasında iştirakçıların ümumi sayından cəmi üç nominantı seçir) öz seçimlərini edəcək.

    Müsabiqədə qələbəyə iddia edənlərin "NETTY 2025"in nominantlarının yekun siyahısı 6 dekabr tarixində elan ediləcək.

    Ekspert Şurasının və Virtual Münsiflər Heyətinin seçiminə əsaslanaraq, "NETTY Akademiya"sı final səsverməyə başlayacaq. Akademiya mövcud nominasiyaların hər birində mükafatın qalibini müəyyən edəcək.

    "NETTY 2025" qalibləri rəsmi olaraq 18 dekabrda mükafatlandırmanın təntənəli mərasimində elan edilir. Mərasimə mükafatın bütün nominantları dəvət edilir.

    Bu ilki mükafatı dəstəkləyənlər:

    Baş tərəfdaş: NAR

    Rəsmi tərəfdaş: "AzInTelecom" MMC

    Tərəfdaşlar: AIM, "SmartHost", "Savalan", "AliNino", "Matrix Akademiyası", Online.az, "Renley"

    Məlumat tərəfdaşları: Report.az, Infocity.tech, Technote.az, Oxu.az, "Каспий", Baku.TV, Baku.ws, Media.az, Radio Enerji, "Kazzımli Photography", "Sapunov Online", "ALR Medi"

    "NETTY 2025"
    NETTY2025 определяет номинантов, начато голосование

