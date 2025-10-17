Həyəcan dolu anlar - daha bir "Zeekr 001" qalibi bəlli oldu!
İKT
- 17 oktyabr, 2025
- 20:46
"Bakcell" MMC-nin süni intellekt əsaslı lotereyasında həyəcan pikdədir!
"Report" xəbər verir ki, artıq 2-ci "Zeekr 001" avtomobili udulub. Süni intellektin seçimi ilə qalib adını qazanan abunəçi bu gün öz möhtəşəm avtomobilini təhvil alıb.
Lotereyada bu sadəcə başlanğıcdır! Növbəti həftələrdə digər 11 "Zeekr 001" avtomobilinin qalibləri məlum olacaq.
Qalib olmaq üçün "Şans" paketlərini əldə etmək və şirkətin xidmətlərindən istifadə etmək kifayətdir. "Şans" paketləri həm lotereyada əlavə şans, həm də şəbəkədaxili danışıq dəqiqələri qazandırır.
Həyəcan davam edir! Ətraflı məlumat üçün: lotereya.bakcell.com
