İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu

    Həyəcan dolu anlar - daha bir "Zeekr 001" qalibi bəlli oldu!

    İKT
    • 17 oktyabr, 2025
    • 20:46
    Həyəcan dolu anlar - daha bir Zeekr 001 qalibi bəlli oldu!

    "Bakcell" MMC-nin süni intellekt əsaslı lotereyasında həyəcan pikdədir!

    "Report" xəbər verir ki, artıq 2-ci "Zeekr 001" avtomobili udulub. Süni intellektin seçimi ilə qalib adını qazanan abunəçi bu gün öz möhtəşəm avtomobilini təhvil alıb.

    Lotereyada bu sadəcə başlanğıcdır! Növbəti həftələrdə digər 11 "Zeekr 001" avtomobilinin qalibləri məlum olacaq.

    Qalib olmaq üçün "Şans" paketlərini əldə etmək və şirkətin xidmətlərindən istifadə etmək kifayətdir. "Şans" paketləri həm lotereyada əlavə şans, həm də şəbəkədaxili danışıq dəqiqələri qazandırır.

    Həyəcan davam edir! Ətraflı məlumat üçün: lotereya.bakcell.com

    Bakcell Zeekr 001

    Son xəbərlər

    21:07

    Tramp Zelenski ilə Budapeştdə Putinlə mümkün görüşü müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    20:56

    Azərbaycan Basketbol Liqasında III turun daha bir oyunu keçirilib

    Komanda
    20:55

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Turan Tovuz"u məğlub edib

    Futbol
    20:50

    Nazir: "Azərbaycan Maldiv adaları üçün "yaşıl enerji"nin inkişafı sahəsində potensial müttəfiqdiir"

    Energetika
    20:46

    Həyəcan dolu anlar - daha bir "Zeekr 001" qalibi bəlli oldu!

    İKT
    20:41
    Foto

    Məhkəmədə Ermənistan vətəndaşlarının Azərbaycanın suverenliyi əleyhinə çağırışları tədqiq olunub

    Hadisə
    20:38

    Muxtar Babayev türkiyəli nazirlə COP31-i müzakirə edib

    COP29
    20:28

    Mehriban Əliyeva Roma Papası ilə görüşü barədə paylaşım edib

    Xarici siyasət
    20:18

    Papuaşvili: Yerli terrorçuları dəstəkləyən ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri istefa verməlidir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti