Haqqımızda

“Google”-a “Chrome” brauzeri üçün 34,5 milyard dollar təklif edilib

“Google”-a “Chrome” brauzeri üçün 34,5 milyard dollar təklif edilib Süni intellektin inkişafı üzrə ixtisaslaşmış Amerika şirkəti “Perplexity” “Google”a “Chrome” brauzerini 34,5 milyard dollara almaq təklifi göndərib.
İKT
13 avqust 2025 04:29
“Google”-a “Chrome” brauzeri üçün 34,5 milyard dollar təklif edilib

Süni intellektin inkişafı üzrə ixtisaslaşmış Amerika şirkəti “Perplexity” “Google” şirkətinə “Chrome” brauzerini 34,5 milyard dollara almaq təklifi göndərib.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Wall Street Journal" (WSJ) yazır.

Nəşrin məlumatına görə, təklifin məbləği 18 milyard dollar dəyərində qiymətləndirilən “Perplexity”nin özünün bazar dəyərindən təxminən iki dəfə çoxdur. Şirkət alışı maliyyələşdirmək istəyən bir sıra investorların dəstəyini aldığını bildirib.

Təklif ABŞ məhkəməsində “Google”un veb-axtarış bazarında inhisar mövqeyini zəiflətmək üçün brauzeri satmağa mümkün məcburiyyəti ilə bağlı işə baxılması fonunda verilib. Mütəxəssislər hesab edir ki, "Perplexity" təşəbbüsü maraqlı alıcının olması üçün siqnal kimi qəbul edilə bilər.

Eyni zamanda, "Google" şirkəti "Chrome"u satmaq fikrindən imtina edərək, bunun korporasiyanın biznesinə xələl gətirə, yeni texnologiyaların inkişafını məhdudlaşdıra və kibertəhlükəsizlik risklərini artıra biləcəyini açıqlayıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan - Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan - Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi