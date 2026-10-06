"E-Bələdiyyə" tətbiqi istifadəyə verilib
- 06 oktyabr, 2026
- 17:32
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Azərbaycan Bələdiyyələrinin Milli Assosiasiyaları tərəfindən hazırlanmış "E-Bələdiyyə" mobil tətbiqi istifadəyə verilib.
Tətbiq Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal inkişafın sürətləndirilməsi istiqamətində icra edilən tədbirlər çərçivəsində bələdiyyə xidmətlərinin əlçatanlığının təmin olunması məqsədilə yaradılıb.
"E-Bələdiyyə" tətbiqi vətəndaşlara bələdiyyə orqanına getmədən daha çevik, şəffaf bələdiyyə xidmətlərindən istifadə etməyə imkan verir və bələdiyyə-vətəndaş münasibətlərini yeni müstəviyə keçirir.
Vətəndaşlara yerli vergi öhdəliklərini tətbiq vasitəsilə izləmək, ödəniş etmək və bələdiyyə ilə elektron əlaqə saxlamaq imkanı təqdim olunur.
Tətbiqdən ödəniş əməliyyatının nəticəsinə baxmaq, ödəniş qəbzini əldə etmək və əvvəlki ödənişləri izləmək mümkündür. Əmlak və torpaq vergisi kalkulyatoru isə sahə, zona və obyektin növü üzrə ilkin hesablama aparmağa imkan verir.
Elektron müraciət imkanları da tətbiqin funksiyaları sırasındadır. İstifadəçilər bələdiyyə uçotu üzrə məlumatların dəqiqləşdirilməsi və təsdiqi üçün müraciət göndərə, müraciətin statusunu izləyə bilərlər. Bələdiyyənin sorğularını cavablandırmaq, təklif təqdim etmək və verilən cavabları oxumaq imkanı sakinlərin yerli məsələlərlə bağlı fikirlərini bələdiyyəyə çatdırmasına şərait yaratmaqla elektron alətlər vasitəsilə ictimai iştirakçılığı təmin edir.
"E-Bələdiyyə" tətbiqini həm "App Store", həm də "Google Play"dən yükləmək mümkündür. İstifadəçilər "mygov İD" sistemi vasitəsilə qeydiyyatdan keçərək elektron kabinetlərinə daxil olmaqla tətbiqdən istifadə edə biləcəklər.
Yaxın gələcəkdə "E-Bələdiyyə" mobil tətbiqində digər bələdiyyə xidmətlərinin dairəsinin genişləndirilməsi və məlumatların "MyGov" platformasına da inteqrasiya edilməsi nəzərdə tutulur.
Aşağıdakı keçidlərdən istifadə etməklə mobil tətbiqi yükləmək olar:
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.ebelediyye.az
https://apps.apple.com/tr/app/e-b%C9%99l%C9%99diyy%C9%99/id6815845101?l=tr