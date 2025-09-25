İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Bakıda xarici mütəxəssislərin iştirakı ilə süni intellektlə bağlı konfrans keçiriləcək

    İKT
    • 25 sentyabr, 2025
    • 13:12
    Bakıda xarici mütəxəssislərin iştirakı ilə süni intellektlə bağlı konfrans keçiriləcək

    Bakıda Gülüstan sarayında oktyabrın 24-də süni zəkanın sosial sahəyə tətbiqi ilə bağlı konfrans (SOCGOV 2025 Konfransı) keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirin məqsədi süni intellektin sosial idarəetmə sahəsində məsuliyyətli və insan-mərkəzli tətbiqini təşviq etməkdir.

    Bu tədbir dövlət qurumlarını, texnoloji liderləri, yerli və xarici mütəxəssisləri bir araya gətirəcək və gələcəkdə xidmətlərin rəqəmsallaşdırılması, sosial innovasiyaların yayılması prosesində mühüm rol oynayacaq. Keçiriləcək konfrans uzunmüddətli bir platformanın ilk addımı olacaq.

    Konfransın təşkilatçılarından olan DOST Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Məmmədov bildirib ki, bu tədbir Azərbaycanda bir ilk olacaq:

    "Konfransın ideyası DOST Agentliyinin fəaliyyətindən irəli gəlir. Agentlik sosial sahədə innovasiyaların tətbiqi ilə mütəmadi məşğuldur və artıq Azərbaycan modeli təkcə ölkə daxilində deyil, beynəlxalq miqyasda da böyük maraqla qarşılanır".

    Agentliyin əməkdaşı Sona Sadıxlının sözlərinə görə, tədbirdə könüllülər də fəal iştirak edəcəklər:

    "Hazırlıq prosesinə cəlb olunan gənclər beynəlxalq konfrans təşkilində təcrübə toplayacaq, müxtəlif təlim proqramlarında iştirak edərək ünsiyyət və kommunikasiya bacarıqlarını təkmilləşdirəcəklər. Onlar yerli və xarici qonaqlarla mütəmadi təmasda olmaqla şəxsi və peşəkar inkişafları üçün dəyərli təcrübə əldə edəcəklər".

    Qeyd edək ki, "SOCGOV" konfransında dünyanın 20-yə yaxın ölkəsindən nümayəndə iştirak edəcək. Tədbir vətəndaşların sosial müdafiəsində dayanıqlılıq və innovativlik mövzularını gündəmə gətirəcək. Ekspertlər rəqəmsal dövlət və süni intellektlə transformasiya, sosial xidmətlərdə süni intellekt və sosial inklüzivlik, həmçinin əmək bazarının gələcəyi, bacarıqların inkişafı və rəqəmsal sahibkarlıq mövzularında müzakirələr aparacaqlar.

    süni zəka Gülüstan sarayı DOST Agentliyi "SOCGOV" konfrans

    Son xəbərlər

    14:14

    Dünya Bankı Azərbaycan hökumətinin yeni enerji layihələri ilə bağlı qərarını gözləyir - EKSKLÜZİV

    Energetika
    14:11
    Foto
    Video

    Bakıda yeni avtomobil yolunun inşası 35 % icra edilib

    İnfrastruktur
    14:09
    Foto

    Qusarda qadınlar üçün səyyar tibbi aksiya keçirilib

    Sağlamlıq
    14:02

    Elm və təhsil nazirinin Gədəbəydəki vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib

    Elm və təhsil
    14:02

    Naxçıvanda 2028-ci ilədək iki GES-in istismara verilməsi planlaşdırılır

    Energetika
    13:57

    İstanbulda əməliyyat: 366 kq narkotik ələ keçirilib, həbs olunanlar var

    Region
    13:53

    Qazaxıstan və İran Astara üzərindən dəniz daşımalarının həcminin artırılmasını nəzərdən keçirir

    İnfrastruktur
    13:48

    TDT-nin Baş katibi BMT Baş Assambleyasının Fələstinlə bağlı bəyannaməsini alqışlayıb

    Digər ölkələr
    13:46

    Papuaşvili: Yerli seçkilərdə zorakılıq olarsa, məsuliyyəti Aİ institutları da bölüşəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti