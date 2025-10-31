"Bakcell"in meqa lotereyasında daha bir avtomobil qalibi məlum oldu!
- 31 oktyabr, 2025
- 17:43
"Bakcell"in süni intellekt əsaslı lotereyasında 4-cü avtomobil qalibi bəlli olub.
Həftəlik tirajın uduşu olan "Zeekr 001" avtomobili Arzu Hüseynova təqdim edilib. Qeyd edək ki, Arzu Hüseynov cəmi 1 manat dəyərində "Şans" paketi alaraq qalib olub.
"Bakcell"in meqa lotereyasında süni intellekt vasitəsilə hər gün "iPhone 17", hər həftə isə "Zeekr 001" qalibləri seçilir. Həyəcanlı anlar davam edir – qarşıdakı həftələrdə daha 9 "Zeekr 001" sahibini tapacaq!
Qalib gəlmək çox asandır. Qalib olmaq üçün "Şans" paketlərini əldə et:
- 1 manatlıq "Şans" paketi – 3 şans → *3#YES
- 5 manatlıq "Şans" paketi – 25 şans →*25#YES
Bu "Şans" paketləri həm lotereyada iştirak haqqı, həm də şəbəkədaxili danışıq dəqiqələri qazandırır.
Ətraflı məlumat üçün: lotereya.bakcell.com