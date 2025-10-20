İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İKT
    • 20 oktyabr, 2025
    • 15:58
    Bakcell bu həftə 1 avtomobil, 7 iPhone 17 hədiyyə edəcək!

    İnnovasiya lideri "Bakcell" MMC-nin meqa lotereyasında həyəcan getdikcə artır!

    Bu həftə 3-cü "Zeekr 001" sahib olmaq fürsətini qaçırma! "Şans" paketini aktiv et və qaliblər sırasına qoşul:

    • 1 AZN-lik "Şans" paketi – 3 şans → *808#3#YES

    • 5 AZN-lik "Şans" paketi – 25 şans → *808#25#YES

    • 20 AZN-lik "Şans" paketi – 150 şans → *808#150#YES

    Xatırladaq ki, "Bakcell" abunəçiləri lotereyada hər gün "iPhone 17", hər həftə "Zeekr 001", finalda isə "Porsche Cayenne" qazanmaq şansı əldə edirlər.

    Artıq 2 nəfər "Zeekr 001", 15 nəfər isə "iPhone 17" qazanıb.

    Daha ətraflı məlumat üçün: lotereya.bakcell.com

    "Bakcell" haqqında

    "Bakcell" Azərbaycanın ilk və ən böyük özəl telekommunikasiya şirkətidir. Hazırda şirkət üç milyondan çox müştərini yüksəkkeyfiyyətli və sürətli telekommunikasiya xidmətləri ilə təmin edir. Ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun ən böyük investorlarından biri olan "Bakcell" süni intellekt əsaslı innovativ həllərlə Azərbaycanın dayanıqlı inkişafına töhfə verir.

    "Bakcell" müxtəlif ölkələrdə telekommunikasiya, enerji, yüksək texnologiyalar və tikinti sahələrində fəaliyyət göstərən "NEQSOL Holding" beynəlxalq şirkətlər qrupunun tərkibinə daxildir.

