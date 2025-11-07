İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    "AzInTelecom" iki beynəlxalq nüfuzlu sertifikasiyadan keçib

    İKT
    • 07 noyabr, 2025
    • 14:58
    AzInTelecom iki beynəlxalq nüfuzlu sertifikasiyadan keçib

    AZCON Holding şirkətlərindən olan "AzInTelecom" MMC daha iki beynəlxalq nüfuzlu sertifikasiya prosesini uğurla tamamlayıb.

    İlk olaraq şirkətə məxsus Yevlax Ehtiyat Data Mərkəzi üçün ödəniş ekosistemində "bulud" xidmətləri üzrə qlobal standartları müəyyən edən "PCI DSS Certificate of Compliance" sertifikatı (4.0.1 versiyası) əldə edilib. Eyni zamanda ötən il Bakı Əsas Data Mərkəzi üçün əldə edilmiş sertifikat yenilənib.

    Sertifikatın əldə olunması məqsədilə səlahiyyətli şirkət tərəfindən ilkin qiymətləndirilmə aparılıb, daha sonra müstəqil auditorlar tərəfindən audit həyata keçirilib. Audit nəticəsində data mərkəzinin maliyyə qurumlarına "bulud" xidmətləri göstərmə uyğunluğu beynəlxalq səviyyədə təsdiqlənib.

    "AzInTelecom"un uğurla başa vurduğu ikinci sertifikasiya prosesi isə keyfiyyət təminatı sahəsində beynəlxalq standartlara uyğunluğunu və davamlı inkişaf öhdəliyini təsdiqləyən "Test Maturity Model Integration" (TMMi – Level 2) sertifikatının əldə edilməsi olub.

    "TMMi" sertifikasiyası proqram təminatlarının sınaq proseslərinin peşəkarlığını qiymətləndirmək üçün beynəlxalq modeldir. Bu modelin tətbiqi şirkətlərə test proseslərini sistemləşdirməyə, riskləri azaltmağa və məhsulun ümumi keyfiyyətini artırmağa imkan yaradır.

    "AzInTelecom" "PCI DSS" sertifikatının 4.0.1 versiyasını MDB məkanında, "TMMi" sertifikatını isə Azərbaycanda əldə edən ilk şirkətdir.

    "AzInTelecom" haqqında

    "AzInTelecom" rəqəmsal dünyada keyfiyyətə üstünlük verənlərə təhlükəsiz, etibarlı və rahat adaptasiya edilən xidmətlər təqdim edir. Şirkətin xidmətləri arasında güclü və təhlükəsiz "bulud" həlləri, yeni nəsil rəqəmsal imza və identifikasiya xidmətləri, biznesin idarə edilməsində effektivlik təmin edən rəqəmsal platformalar və kibertəhlükəsizlik həlləri xüsusi yer tutur. Bu xidmətlər vasitəsilə şirkət müştərilərinə rəqəmsal transformasiya sahəsində ən müasir texnologiyaları təqdim edir.

    “AzInTelecom” Turizm Təlim və Sertifikasiya Mərkəzi

    Son xəbərlər

    15:32

    Tural Sadıqlı, Qurban Məmmədov və digərlərinin cinayət işi məhkəmə baxışına verilib

    Hadisə
    15:31

    Ayxan Hacızadə: Rəsmi Bakı Suriyanın Azərbaycanda səfirlik açmasını gözləyir

    Xarici siyasət
    15:30

    Hazırda azad edilən ərazilərdə 3 min kilometrdən çox yol layihələndirilir

    Daxili siyasət
    15:28

    Kamran Əliyev: Sülh prosesinin etibarlı irəliləməsi üçün humanitar öhdəliklərin yerinə yetirilməsi zəruridir

    Hadisə
    15:27

    Şöbə müdiri: Azad edilmiş ərazilərdə 20 yaşayış məntəqəsi üzrə layihələndirmə yekunlaşır

    Daxili siyasət
    15:27
    Foto

    Bakıda daha bir yerdə hərəkət intensivliyi və piyada təhükəsizliyi artırılıb

    İnfrastruktur
    15:24

    Dövlət Radiotezliklər İdarəsi sığortaçı seçir

    Maliyyə
    15:21

    Azərbaycan diplomatik və xidməti pasportlar üzrə 2025-ci ildə 10 saziş imzalayıb

    Xarici siyasət
    15:21

    İlin ötən dövründə 790 min manata yaxın gecikdirilmiş vəsait işçilərə ödənilməyib

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti