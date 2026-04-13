    "Azerconnect Group"un baş direktoru Emil Məsimov "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi ilə görüşüb

    "Azerconnect Group"un baş direktoru Emil Məsimov Mentorluq Proqramı çərçivəsində beşinci "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi Məmməd Həsənovla görüşüb.

    Emil Məsimov qalibi müsabiqədə əldə etdiyi önəmli nailiyyət münasibətilə təbrik edib, "Yüksəliş" müsabiqəsinin ölkəmizdə kadr potensialının gücləndirilməsi, istedadların üzə çıxarılmasında rolunu vurğulayıb. Görüş zamanı baş direktor mentinin peşəkar inkişafının dəstəklənməsi məqsədilə biznes və idarəetmə sahələrində təcrübəsini bölüşüb. Eyni zamanda, qaliblə karyera planlaması, gələcək inkişaf prioritetləri, eləcə də idarəetmə və liderlik bacarıqlarının daha da təkmilləşdirilməsi mövzularında müzakirələr aparılıb.

    "Yüksəliş" müsabiqəsi haqqında

    "Yüksəliş" müsabiqəsi Prezident İlham Əliyevin 26 iyul 2019-cu il tarixində imzaladığı Sərəncamla təsis olunub. Müsabiqə qalibləri mentorlar tərəfindən birillik fərdi inkişaf planı və özünüinkişaf üçün 20 min manat məbləğində pul mükafatı əldə edirlər.

    Sayca altıncı "Yüksəliş" müsabiqəsinin keçirilməsi ilə bağlı Prezident İlham Əliyev 10 dekabr 2025-ci il tarixində müvafiq Sərəncam imzalayıb.

    "Azerconnect Group" haqqında

    Ölkəmizdə dinamik şəkildə inkişaf edən İKT və yüksək texnologiyalar sahələrində fəaliyyət göstərən "Azerconnect Group" mobil, internet, beynəlxalq kanalların təşkili və FinTech, AdTech, Media/TV kimi rəqəmsal xidmətlər təqdim edir. "Azerconnect Group" müxtəlif ölkələrdə enerji, telekommunikasiya, yüksək texnologiyalar və tikinti sahələrində fəaliyyət göstərən "NEQSOL Holding" beynəlxalq şirkətlər qrupunun tərkibinə daxildir.

    Son xəbərlər

    17:32

    Azərbaycanda əhalinin sayı 0,04 faiz artıb

    Daxili siyasət
    17:30
    Foto

    Bakıda AQEM-in qadınların liderliyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransı keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:26

    IMF Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti üzrə proqnozu ciddi dərəcədə yaxşılaşdırıb

    Maliyyə
    17:26

    Fransada Hitlerə rəğbətinə görə Kanye Uestin konsertini qadağan etmək istəyirlər

    Şou-biznes
    17:22

    "Qaradağ Lökbatan"ın oyunçusu Emil Quluzadə II Liqada "Ayın qolu" mükafatını alıb

    Futbol
    17:20

    IMF: Azərbaycan iqtisadiyyatı 2026-2027-ci illərdə orta hesabla ildə 2,35 % artacaq

    Maliyyə
    17:20
    Foto

    Sahibə Qafarova Türkiyədə işgüzar səfərdədir

    Xarici siyasət
    17:19

    IMF yaxın iki il üçün Azərbaycanda inflyasiya proqnozlarını pisləşdirib

    Maliyyə
    17:17

    Azərbaycanda 200-dən çox kişiyə atalıq məzuniyyəti verilib

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti