    "Azercell Telecom" qadınlara növbəti dəstək proqramına start verir

    • 01 sentyabr, 2025
    • 11:19
    Azercell Telecom qadınlara növbəti dəstək proqramına start verir

    Mobil operator sosial layihə təkliflərini qəbul edir

    "Azercell Telecom" MMC "Bağlantını asanlaşdırır, həyatı daha dolğun edirik" strateji məqsədini rəhbər tutaraq, qadınların ictimai fəallığını artırmaq və sosial rifahını gücləndirmək məqsədilə növbəti sosial layihə müsabiqəsini elan edir.

    Müsabiqəyə təqdim olunacaq layihələr qadınlarla bağlı aşağıdakı istiqamətlərdən birini əhatə etməlidir:

    • bilik və bacarıqların inkişafı;
    • sahibkarlıq və biznes sahəsində praktiki biliklərin öyrədilməsi;
    • texnologiya və innovasiya sahəsində yeni bacarıqların formalaşdırılması;
    • hüquq və maliyyə savadlılığının artırılması;
    • sağlam həyat tərzinin təşviqi.

    Seçim zamanı rəqəmsal inkişafı, inklüzivliyi və texnoloji həllər vasitəsilə həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsini dəstəkləyən layihələrə üstünlük veriləcək. Layihələrin geniş auditoriyaya təsiri və davamlı icra imkanları da əsas meyarlar sırasında yer alacaq.

    Qiymətləndirmənin şəffaflığını və obyektivliyini təmin etmək üçün təkliflər ölkədə bu sahə üzrə ixtisaslaşmış ekspertlərdən ibarət münsiflər heyəti tərəfindən dəyərləndiriləcək. Qalib layihələrin hər birinə 7 000 manata qədər maliyə dəstəyi ayrılacaq. Yekun məbləğ münsiflərin qərarına əsasən müəyyən ediləcək.

    Müsabiqədə yalnız qeyri-hökumət və qeyri-kommersiya təşkilatları iştirak edə bilər.

    Layihə təklifləri 1-30 sentyabr 2025 tarixləri arasında Azərbaycan dilində aşağıdakı link vasitəsilə göndərilməlidir: https://forms.office.com/r/e3WYWvzXau

    Müraciətə layihənin detallı büdcəsi əlavə edilməlidir.

    "Azercell" bütün iştirakçılara uğurlar arzulayır!

