"Azercell"in dəstəklədiyi gənclərdən beynəlxalq səviyyədə növbəti uğur!

    İKT
    • 22 oktyabr, 2025
    • 14:53
    Azercellin dəstəklədiyi gənclərdən beynəlxalq səviyyədə növbəti uğur!

    Azərbaycan məktəbliləri "Stars of Informatics" yarışında 4 bürünc medal və mükafat qazanıblar

    18–19 oktyabrda Rumıniyanın təşkilatçılığı ilə keçirilən "Stars of Informatics" beynəlxalq informatika müsabiqəsində ölkəmizi təmsil edən məktəblilər dörd bürünc medal və həvəsləndirici mükafat qazanıblar.

    10 ölkədən 120 iştirakçının qatıldığı yarışda Türkiyə Dəyanət Vəqfi liseyinin 10-cu sinif şagirdləri Atilla Mustafa və Ömər Əliməmmədzadə, Akademik Zərifə Əliyeva adına liseyin 10-cu sinif şagirdi Fateh Əhmədzadə və Fizika, riyaziyyat və informatika təmayüllü liseyin 10-cu sinif şagirdi Əkbər Əhmədov bürünc medala, həmin liseyin 10-cu sinif şagirdi Elay Verdiyev isə həvəsləndirici mükafata layiq görülüblər.

    Virtual formatda təşkil edilmiş müsabiqə iki mərhələdən ibarət olub. Hər mərhələdə məktəblilər dörd saat ərzində üç tapşırıq həll edərək analitik düşüncə, alqoritmik problem həll etmə, proqramlaşdırma və vaxtın səmərəli idarə edilməsi kimi bacarıqlarını nümayiş etdiriblər.

    2017-ci ildən etibarən "Azercell Telekom" MMC Elm və Təhsil Nazirliyi və Təhsil İnstitutu ilə əməkdaşlıq çərçivəsində informatika olimpiadalarına hazırlıq prosesinə dəstək verir. Bu təşəbbüs nəticəsində gənclər müxtəlif yaş qrupları üzrə beynəlxalq proqramlaşdırma olimpiadalarında iştirak edərək ölkəmizə ümumilikdə 108 medal qazandırıblar.

    Azercell istedadlı gəncləri təbrik edir və onlara gələcək müsabiqələrdə uğurlar arzulayır!

