    Azərbaycanın mobil rabitə gəlirləri martda 7 %-dən çox artıb

    İKT
    • 14 aprel, 2026
    • 17:57
    Azərbaycanın mobil rabitə gəlirləri martda 7 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda mobil telefon rabitəsi xidmətlərindən 303,4 milyon manat gəlir əldə edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6 % çoxdur.

    Təkcə martda isə adıçəkilən xidmətlərdən 98,1 milyon manat gəlir əldə olunub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 7,1 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda mobil telefon rabitəsi xidmətlərindən 1 milyard 291 milyon manat gəlir əldə edilib. Bu, 2024-cü illə müqayisədə 4,5 % çoxdur.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi Mobil telefon rabitəsi
    Azerbaijan mobile service revenue rises 6% in 1Q26

