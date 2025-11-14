Azərbaycanın İKT sektorunda məhsul istehsalı oktyabrda 22 %-dən çox artıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İKT
    • 14 noyabr, 2025
    • 16:12
    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sektorunda 1 milyard 991 milyon manatlıq məhsul istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8,5 % çoxdur.

    Təkcə oktyabrda isə bu sektorda 241 milyon manatlıq məhsul istehsal olunub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 22,3 % çoxdur.

    Bu ilin ilk 10 ayında sektorun Ümumi Daxili Məhsulda (ÜDM) payı 1,9 % təşkil edib.

    Xatırladaq ki, hesabat dövründə Azərbaycanda 106 milyard 435,4 milyon manatlıq və yaxud illik müqayisədə 1,3 % çox ÜDM istehsal olunub.

