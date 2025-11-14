Azərbaycanın İKT sektorunda məhsul istehsalı oktyabrda 22 %-dən çox artıb
İKT
- 14 noyabr, 2025
- 16:12
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sektorunda 1 milyard 991 milyon manatlıq məhsul istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8,5 % çoxdur.
Təkcə oktyabrda isə bu sektorda 241 milyon manatlıq məhsul istehsal olunub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 22,3 % çoxdur.
Bu ilin ilk 10 ayında sektorun Ümumi Daxili Məhsulda (ÜDM) payı 1,9 % təşkil edib.
Xatırladaq ki, hesabat dövründə Azərbaycanda 106 milyard 435,4 milyon manatlıq və yaxud illik müqayisədə 1,3 % çox ÜDM istehsal olunub.
Son xəbərlər
17:19
Azərbaycanın 10 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıbEnergetika
17:18
Kavelaşvili: Bakı və İrəvan arasında sülh regionun cəlbediciliyini artıracaqRegion
17:17
"Zabrat maşınqayırma zavodu" özəlləşdirməyə çıxarılıbBiznes
17:15
ABŞ-də yaşayan Vaqif Allahverdiyev Baş Prokurorluğa çağırılıbHadisə
17:11
Milli Məclisdə büdcə zərfinin müzakirə ediləcəyi iclasların tarixi açıqlanıbMilli Məclis
17:08
Bakı metrosundan istifadə edən sərnişinlərin sayı 3 %-ə yaxın azalıbİnfrastruktur
17:07
Mahmud Qurbanov: "Xal qazanmaq üçün təkcə mübarizə aparmaq kifayət etmir, ustalıq da lazımdır"Futbol
17:02
Bakı aeroportu və "Uzbekistan Airports" aviahabların modernləşdirilməsində əməkdaşlığı genişləndirirİnfrastruktur
17:00
Foto